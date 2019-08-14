Как правильно сжигать мусор на даче

Эксперт рассказала, как можно сжигать мусор на даче и при этом не получать штрафы. По словам ведущего специалиста общественной приемной Союза садоводов России Людмилы Воробьевой, в соответствующем приказе МЧС перечислены правила сжигания мусора в металлической бочке.

В частности, нельзя сжигать мусор в регионе противопожарного режима, делать это в том случае, когда скорость ветра составляет более 10 метров в секунду. Необходимо контролировать весь процесс горения и тления. Кроме того, оговаривается место, где может быть установлена бочка относительно жилых строений и леса, его подготовка и наличие воды, лопаты и металлического листа рядом.

Специалист подчеркивает, что сжигать в подобной бочке мусор, который при горении выделяет токсичные вещества, запрещено. Это относится и к горючим и легковоспламеняющимся жидкостям, пишет aif.ru.

В случае, если мусор сжигается неправильно, дачника могут оштрафовать. Если это произошло впервые, то можно попросить проверяющего вынести предупреждение.

Ранее "РГ" писала о том, что президент России Владимир Путин подписал закон о продлении так называемой дачной амнистии до 1 марта 2021 года. Закон устанавливает упрощенный порядок регистрации жилых домов, которые построены на земельных участках, предоставленных до 4 августа 2018 года.