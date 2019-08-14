Каждый второй подросток в возрасте 8-17 лет, согласно последнему исследованию Microsoft, становился объектом травли в интернете. Об этом "РГ" сообщили специалисты столичного департамента информационных технологий. Пацанов могут просто затравить, девчонок - шантажировать подло добытыми интимными фото. Если школьник не решается рассказать родителям о киберловушке, виртуальный тролль психологически может загнать его в угол. Последствия могут быть самыми ужасными.

Киберзлоумышленники ловят своих жертв примерно так же легко, как когда-то в девяностых обычные уличные "гопники". Все потому, что согласно недавнему исследованию Google интернет стал слишком густонаселенным. Среди подростков старше 13 лет регулярно пользуются Сетью 98 процентов. При этом в среднем ребята проводят там по шесть часов в день. А ведь еще 20 лет назад этот показатель был несколько раз ниже. Теперь же риск встретить агрессора, а то и настоящего шантажиста в интернете вырос многократно. И золотое правило "Никогда не разговаривайте с незнакомцами" актуально как никогда.

Защита Ганина

С Андреем Ганиным, ныне первокурсником одного из гуманитарных вузов, мы познакомились на одном из шахматных игровых порталов. За партией с классическим контролем мы как-то обсуждали, где обычно находим партнеров для игры. Андрей признался, что играет "ВКонтакте" - там есть приложение. Но зарегистрирован он там под вымышленным именем. Оказалось, что несколько лет назад, еще будучи 14-летним школьником, попался на тролля. Прямо во время партии.

Столкнулись с жестким "троллем"? Обязательно обратитесь к взрослым. Паника только навредит

Игра складывалась непросто. Белые (соперник Андрея) давили в окончании, но испытывали острейший дефицит времени. В этом цейтноте противник внезапно зевает коня. Андрей забрал. Далее последовало предложение вернуть ход - "ВКонтакте" это позволяет. Ганин отказался - его право. И в ту же секунду в чате начался поток мата. Андрей было втянулся, но дуэли не выдержал. Вышел из игры и отправился спать. Наутро в смартфоне оказался десяток уведомлений из соцсетей...

"Этот придурок (проигравший соперник) исследовал всю мою страницу, - делится Андрей. - Начал срамные комменты оставлять под фотками сестры... Девушке моей тоже "в друзья" постучался. Писал, будто бы я - живодер. Объяснялся я буквально перед всеми, кто у меня в списке контактов. Это было реально ужасно". Под конец Андрей решил набить морду анониму, у которого на аватарке был изображен медведь. "Мы сначала договорились на встречу на небольшой улице Знаменские Садки, - вспоминает Андрей. - Я его там полчаса прождал. Было страшно, улица темная". Но "медведь" не пришел. Ни в этот раз, ни через неделю в Измайлово. А поток соцсетевых оскорблений продолжался... И Ганин пришел к единственной своей защите: просто удалиться из соцсетей. Навсегда. Играть только под вымышленным именем.

Маска тебя знает

История Андрея - типичный пример хэйтинга. Травли с неостановимым потоком негатива. "Отличительная особенность - маска анонимности, за которой скрывается обидчик, - комментирует координатор образовательных программ Group-IB (Международная компания, специализирующаяся на предотвращении и расследовании киберпреступлений) Анна Сачкова. - Его сложно вычислить и нейтрализовать. Дети очень редко рассказывают родителям и даже друзьям о том, что над ними издеваются. Молчание и переживание этого в одиночестве может стать причиной появления огромного количества психических проблем".

Гораздо страшнее еще один вид кибербуллинга - секстинг. Фактически это - шантаж. Сетевой тролль получает ваши интимные фото и вымогает деньги. Иначе - рассылка по всем твоим контактам... Эти кадры даже через год не удалятся из Сети, позор на веки вечные гарантирован. Как такие материалы могут попасть к кибершантажисту? Самый распространенный способ, о котором пишут в соцсетях жертвы буллинга, -"левое" знакомство. Обычно попадаются подростки. Знакомятся с взрослыми мужчинами или женщинами в соцсетях. Просто ради интереса. И в разгар онлайн-беседы происходит фотообмен. Условно: пересылаешь фото в купальнике или белье. И все - ловушка захлопнулась, знакомец вымогает деньги. Еще и еще. То на номер карты, то на QIWI-кошелек. Что делать? Удалиться из соцсетей? Не поможет. Ведь одноклассники там останутся... А как родителям объяснить, что твои полуголые фото гуляют по интернету? Попасться на такой шантаж можно, даже не вступая в переписку с незнакомцами. Продвинутые хакеры могут получить доступ к камере айпада или ноутбука, когда вы, к примеру, моетесь в душе и "фоном" смотрите кино.

Что делать?

"Не нужно сразу отвечать обидчику на эмоциях, оскорблять его в ответ или наоборот умолять о пощаде, платить выкуп, - советует менеджер образовательных программ Group-IB Полина Фомина. -Сначала надо успокоиться, взять себя в руки и лишь потом принять решение, желательно посоветовавшись со взрослыми. Они помогут правильно оценить ситуацию, не принимать действия обидчика слишком близко к сердцу". Угрозы кажутся слишком серьезными, хотя на самом деле, возможно, и не являются такими страшными. В любом случае не стоит впадать в панику. Выкуп, скорее всего, не поможет. Истории жертв буллинга говорят о том, что шантажист, как правило, все равно сливает фото или другой компрометирующий материал, даже получив деньги... Существующие алгоритмы пока не могут полностью обезвредить троллей. Но подросткам нужно знать, что при первых проявлениях буллинга или интернет-шантажа со стороны сетевого оппонента необходимо как можно скорее обратиться к взрослым, близким, друзьям. Также о своей беде можно рассказать по телефону доверия 8-800-2000-122.

Конкретно

Правила сетевой гигиены

- Публикуйте как можно меньше личной информации (телефоны, адреса) и фотографий

- Не доверяйте новым виртуальным друзьям

- Не встречайтесь с незнакомцами из Сети

- Следите за своим поведением в Сети

- Наткнувшись на "тролля" в интернете, прекратите диалог, не вступайте в ссору или выяснение отношений

- Блокируйте отправителей неприятных сообщений

- Используйте только сложные пароли

- Заклеивайте камеру, когда ее не используете.

Фото: Photoxpress

Прямая речь

Олеся Кузьмина, руководитель проекта "Чудо техники"

В онлайн-сервис по ремонту цифровых устройств "Чудо техники" обращается много людей с просьбой настроить родительский контроль, и мы все чаще объясняем родителям, как научить детей быть осторожными в Сети.

Действительно, обеспокоенность родителей безопасностью детей в интернете увеличивается вместе с ростом уровня проникновения технологий. Если 20 лет назад достаточно было рассказать ребенку, как правильно вести себя на улице со знакомыми и незнакомыми людьми, и выучить с ребенком адрес и телефон, то сегодня к этому списку нужно обязательно добавить кибербезопасность.

Необходимо объяснить ребенку, что новые виртуальные знакомства могут быть опасны, и научить защищаться от негатива в Сети. Справиться с обидчиками самостоятельно довольно трудно, ребенок должен знать, что нужно рассказать о сложной ситуации.