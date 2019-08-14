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14.08.2019 08:28
Рубрика: Общество

Морковка для загара

Как сохранить свежий вид лица до зимы
Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Неделя № 179(7937)
К концу лета условия для хорошего загара, как ни странно, даже лучше, чем в начале сезона. Солнце не такое "злое", обгореть на нем труднее. А загар, полученный не на прямом солнце, а в рассеянных лучах при небольшой облачности получается более прочным и ровным. Секретами правильного загара поделился врач и блогер кандидат меднаук Андрей Беловешкин.
Фото: PHOTOXPRESS Фото: PHOTOXPRESS
Фото: PHOTOXPRESS

Оказывается, принимая солнечные ванны, полезно потеть: в нашем организме под влиянием света образуется уроканиновая кислота, которая так же, как и меланин, выполняет защитные функции. Из организма она выделяется вместе с потом. Молекулы этого вещества поглощают ультрафиолет, действуя как своеобразный светозащитный фильтр, способствуя ровному прочному загару. "Кстати, именно поэтому так опасно загорать при сухом сильном ветре - ведь тогда пот испаряется, кожа остается сухой, и уроканиновая кислота не работает как нужно", - поясняет Андрей Беловешкин.

Фото: iStock
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Влияет на результаты загара и рацион. Добиться красивого золотистого цвета кожи проще, если в еде достаточное количество каротиноидов.

"Это большая группа: ликопен, альфа- и бета-каротин, лютеин, зеаксантин, астаксантин, - говорит доктор. - Все они важны для здоровья. Животные (в том числе и человек) не могут их синтезировать, их поступление зависит только от состава еды. Каротиноидов много в оранжевых и красных овощах и фруктах. Это морковь, тыква, помидоры, перец, облепиха, шиповник, рябина. Есть они и в зелени, например, в шпинате, в нем зеленый хлорофилл маскирует желто-оранжевый пигмент. Ликопином богаты арбузы, красные грейпфруты и помидоры (в том числе, переработанные). Много лютеина и зеаксантина в темно-зеленых овощах, в тыкве и красном перце, а криптоксантина - в манго, апельсинах.

Зачем нужно нам это яркое семейство? Это провитамины, из которых мы получаем витамин А. Он не только помогает нам загорать, но и защищает от многих неприятностей. Низкий уровень каротиноидов в крови связан с развитием сердечно-сосудистых заболеваний. Они нужны для иммунной системы и могут играть защитную роль в здоровье костей.

Общество Здоровье Общество Природа
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