Киевское "Динамо" уволило главного тренера Хацкевича после вылета из ЛЧ

Александр Хацкевич, отправленный в отставку с поста главного тренера киевского "Динамо". Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Киевское "Динамо" прекратило сотрудничество с главным тренером Александром Хацкевичем, сообщается на официальном сайте украинского футбольного клуба.

Отмечается, что вместе с 45-летним специалистом уволен весь тренерский штаб первой команды. О том, кто заменит в должности Хацкевича, станет известно позднее.

Хацкевич, бывший игрок "Динамо", возглавил клуб в июне 2017 года. Под его руководством киевляне дважды завоевали Суперкубок Украины.

В среду "Динамо" сыграло вничью с бельгийским "Брюгге" (3:3) в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов и по сумме двух встреч завершило участие в турнире.