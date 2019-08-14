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14.08.2019 09:58
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Китай не позволит внешним силам вмешиваться в дела Сянгана

Нарастание напряженности и эскалация насилия наблюдаются в Сянгане (Гонконге) в последние несколько дней. Роль "покровителей" участников несанкционированных акций взяли на себя некоторые западные политики, имеющие скрытые мотивы; по сути они занимаются подстрекательством и откровенным вмешательством в дела Сянгана, пишет в своем комментарии информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Как отмечается в комментарии, перед лицом столь лицемерных и мерзких действий ни одно государство не будет бездействовать. Китай никогда не позволит внешней "черной руке" помогать "грешнику в его грехе" и творить бесчинства в Сянгане.

С июня этого года в этом китайском регионе произошла серия крайне жестоких насильственных инцидентов. Отдельные внешние силы совместно с местными оппозиционерами начали вмешиваться в дела района. От требований бывшего министра иностранных дел Британии Джереми Ханта расследовать случившееся 12 июня в Сянгане до встреч вице-президента и госсекретаря США с сянганскими экстремистами - всё говорит о том, что некоторые западные политики скрывают свои истинные цели под маской "демократии" и "прав человека" и используют двойные стандарты по отношению к другим государствам. Они откровенно потворствуют нарушителям закона, лакируют акции насилия и намеренно очерняют сянганскую полицию в глазах мировой общественности.

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
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На днях в СМИ появились информации о контактах между служащими Генконсульства США в регионе и лидерами местных организаций, выступающих за "независимость Сянгана". Официальный представитель американского госдепа даже выразил признательность участникам диалога. Это чистейшее вмешательство во внутренние дела другого государства, откровенно попирающее нормы международного права и принципы международных отношений.

Действия внешних сил привели к эскалации насильственных акций в Сянгане и нанесли ему серьезный удар. Отмечен резкий спад доходов туристической отрасли, одной из важнейших в региональной экономике, а также ресторанному бизнесу.

Несомненно, на данный момент Китай сталкивается с "битвой за Сянган", которая связана с будущим и судьбой этого района. Сянган - часть Китая, дела которой являются внутренними делами КНР, и ни одна страна, организация и физическое лицо не имеет права вмешиваться в эту ситуацию.

7 миллионов местных жителей никогда не позволят западным силам делать все, что они хотят, и не допустят затухание света "Жемчужины Востока".

Решительность КНР защищать государственный суверенитет, безопасность и интересы развития неизменна. Китай твердо выступает за процветание и стабильность Сянгана и настроен против вмешательства внешних сил. Независимо от того, что происходит в этой части Китая, Пекин обладает достаточной силой для разрешения любой проблемы. Попытки кого-либо извне подорвать стабильность в Сянгане, несомненно, будут обречены на провал.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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