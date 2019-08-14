Комфортная летняя погода порадует сегодня москвичей

Теплая с кратковременными дождями погода ожидается сегодня в столичном регионе. Такой прогноз озвучили синоптики.

Как рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова, основные осадки, которые принесли смещающиеся с запада на восток атмосферные фронты, в регионе прошли ночью, но днем еще возможны небольшие дожди с грозами и порывистым южным ветром.

"В целом, в среду ожидается комфортная летняя погода, - поясняет Позднякова. - Вечером дождя не будет". Воздух прогреется до +23...+24 градусов, по области до +25, в вечерние часы не ниже +15. Атмосферное давление повышенное - 750 мм рт ст.

По словам метеоролога, комфортная теплая погода задержится в регионе до четверга.

Кстати, 14 августа 1948 года воздух в столице прогрелся до +34,1 градуса. А в 1897 году на термометре в этот день было +1,8.