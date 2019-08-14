Комфортная летняя погода порадует сегодня москвичей

Новости

В Хабаровском крае подняли по тревоге около 2 тысяч военных 06:31
Врачи назвали опасной четырехдневную рабочую неделю 06:11
В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за тайфуна "Кроса" 06:00
В Дагестане четыре человека погибли в ДТП 05:54
Ученые назвали диету, понижающую вероятность развития рака 05:45
Охранники проспали самоубийство миллиардера-насильника 05:40
В Японии за неделю 23 человека скончались от жары 05:28
В Якутии рассказали о тяжелом состонии пострадавших в ДТП 05:18
Пакистан призвал СБ ООН провести срочное заседание из-за действий Индии 04:40
В Японии застрелен вышедший в город медведь 04:37
На Камчатке танки морской пехоты "уничтожили" пулеметные расчеты 04:32
Трамп предложил Японии "масштабно" закупить сельхозпродукцию в США 04:04
США разместят свои F-35 на британской базе Лейкенхит 03:34
Два округа в Калифорнии подали в суд на Трампа 03:32
Поставки самолетов Boeing за год сократились на 38 процентов 03:08
Хуситы послали заминированный дрон в аэропорт Саудовской Аравии 02:58
Меркель заявила о завершении политической карьеры в 2021 году 02:43
В США гражданку Украины осудили на 20 лет за детское порно 02:36
Власти Новой Зеландии узаконили выплату зарплат криптовалютой 02:14
Осы помогли задержать преступника в Германии 01:29
В "Роскосмосе" объяснили суммы зарплат сотрудников 01:00
Звезду бодибилдинга задержали в Москве за сбыт сильнодействующих веществ 00:24
В Калифорнии произошла перестрелка: полицейский погиб, четверо ранены 00:20
Двум кораблям ВМС США отказано в заходе в порт Гонконга 00:02
Штрафы за нарушения при госзакупках будут считать по-новому 00:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Мошенники придумали новый способ обмана клиентов банка
Мошенники придумали новый способ обмана клиентов банка
Как изменится материальное положение военнослужащих-контрактников
Как изменится материальное положение военнослужащих-контрактников
14.08.2019 06:17

Комфортная летняя погода порадует сегодня москвичей

Текст: Ирина Огилько
Теплая с кратковременными дождями погода ожидается сегодня в столичном регионе. Такой прогноз озвучили синоптики.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова, основные осадки, которые принесли смещающиеся с запада на восток атмосферные фронты, в регионе прошли ночью, но днем еще возможны небольшие дожди с грозами и порывистым южным ветром.

Фото: iStock
В Гидрометцентре сообщили о приходе 36-градусной жары

"В целом, в среду ожидается комфортная летняя погода, - поясняет Позднякова. - Вечером дождя не будет". Воздух прогреется до +23...+24 градусов, по области до +25, в вечерние часы не ниже +15. Атмосферное давление повышенное - 750 мм рт ст.

По словам метеоролога, комфортная теплая погода задержится в регионе до четверга.

Кстати, 14 августа 1948 года воздух в столице прогрелся до +34,1 градуса. А в 1897 году на термометре в этот день было +1,8.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Врачи назвали опасной четырехдневную рабочую неделю
Володин: Решение о гражданстве Украины для россиян принято в США
"Краснодар" обыграл "Порту" и продолжит борьбу в Лиге чемпионов
Россия выслала украинского дипломата в ответ на действия Киева
В Кремле прокомментировали протесты в Москве