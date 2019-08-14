Корреспонденты "СОЮЗа" прогулялись по минскому и московскому метро

Большинство новостей о минском метрополитене нынче связаны со строительством третьей линии, которая в перспективе соединит юг и север белорусской столицы. Первые четыре станции - участок в центре города - обещают открыть в середине следующего года. Запустить же пробный поезд - уже в его начале.

Станция "Минская" в московском метро была открыта 16 марта 2017 года. Она расположена в двух шагах от Центрального музея Великой Отечественной войны. Фото: Роман Щербенков

Минский метрополитен, конечно, по размеру не чета московскому. Всего пока две линии - Московская и Автозаводская - 29 станций. Один пересадочный узел в самом центре города. При этом добраться из одного его конца в другой - даже с учетом пересадки - можно чуть больше чем за полчаса.

Пассажиров между тем белорусский метрополитен перевозит вот уже 35 лет (эту дату отметили в конце июня). Показательные и приятные цифры: за прошедшие годы услугами минской подземки воспользовались аж 7,5 миллиарда человек. Сродни населению планеты! Ну а о том, что метрополитен является самым популярным среди горожан транспортом, можно и вовсе не говорить - его удельный вес в перевозках пассажиров в 2018 году составил 38,55%.

Хорошие для минчан вести: несколько недель назад началась обкатка абсолютно нового современного поезда производства завода "Штадлер Минск". Такого здесь еще не видели! Пассажирам обещают: уже осенью и они смогут на нем прокатиться. Ну а пока Минский метрополитен - это 72 пятивагонных состава, которые перевозят минчан и гостей столицы с половины шестого утра и до 0:40 ночи, причем в час пик поезда ходят каждые две минуты. Понятное дело, что в крупные праздники метрополитен свою работу продлевает едва ли не до утра.

В отличие от московского метро в минском места для инвалидов выделены наклейками на сиденьях

Акцент - на комфорт. Скажем, расплатиться за проезд в минской подземке можно не только при помощи старых добрых розовых жетонов и "чипованных" проездных документов, но и посредством бесконтактной пластиковой банковской карточки. Списалось 65 белорусских копеек - это двадцать российских рублей - и в путь. Отдельное внимание - безбарьерной среде. Ряд станций оборудованы лифтами, еще ряд - подъемными платформами и мобильными гусеничными подъемниками. В помощь слабовидящим - контрастные рельефные ограничительные линии вдоль края платформ, речевые информаторы. А станции третьей линии и вовсе планируется оборудовать специальным ограждением, которое предотвратит падение на рельсы. Позаботились минские транспортники и об отдельных местах для пожилых, инвалидов, мамочек с детьми и беременных. Соответствующие желтые наклейки на сиденьях возле дверей подскажут: всем остальным занимать их - моветон.

- Для дальнейшего развития безбарьерной среды ведется замена входных и выходных дверей и турникетов с устройствами расширенного прохода. Завершено оборудование вагонов визуальной информационной системой. Говоря простыми словами, бегущей строкой, - делятся планами в подземке.

Станции минского метро, безусловно, не настолько художественно оригинальны, как в московской подземке, особенно центральные. Но тем не менее. Над созданием дизайна отдельных вестибюлей в Беларуси трудились специалисты высокого класса. Свои "фишки" есть на многих станциях. "Петровщина" отличается "звездным небом". На "Малиновке" поют птицы. "Октябрьская" затрагивает символику Октябрьской революции. "Площадь Якуба Коласа" - национальные мотивы. Виданное ли дело, в начале этого года было принято принципиальное решение: с платформенных стен ряда минских станций сняли рекламные плакаты. И это своего рода реверанс архитекторам - реклама попросту не вписывалась в архитектурные концепции станций, закрывая элементы оригинального дизайна. А в некоторых местах и вовсе мешала пассажирам ориентироваться.

Любопытно

Перспектива минской подземки - не только третья линия, но и четвертая. Колоритный момент: на суд пассажиров в свое время был вынесен выбор названий для станций - обсуждение действительно шло активно.

А как в Москве

Московское метро меняется и растет невиданными темпами. В прошлом году оно побило собственный рекорд, введя в строй 17 новых станций и проложив 33 километра линий. Сегодня в Москве 269 станций и 14 линий (а еще действуют Московское центральное кольцо и Московский монорельс).

Самая длинная линия - "Арбатско-Покровская" (45,1 км), самая короткая - Каховская (3,3 км). Пока что самая отдаленная станция - "Рассказовка", но ее желтую линию планируется дотянуть до аэропорта Внуково. К 2023 году завершится строительство новой линии (рабочее название - "Коммунарская"), которая протянется до самого Троицка.

Станции строятся в ультрасовременном стиле. Маленькие сенсации производит и появление тематических поездов, сейчас их бегает более десятка: "Амурские тигры", "Акварель", "Союзмультфильм"... Парк пополняется поездами нового поколения "Москва-2019" (название выбирали путем голосования среди москвичей).

Московское метро - это "город в городе", в нем практически можно жить... В подземке сейчас работает 25 туалетных комнат, платить можно картой "Тройка" или с помощью мобильного телефона (цена эквивалентна одному доллару). Есть в московском метро и кафе, правда, пока их мало.

Множатся варианты оплаты проезда. Можно по старинке - в кассе с кассиром, можно через билетный автомат. Платите "Тройкой", кольцом "Тройка", "Единым", Экспресс-картой, соцкартами. Очень удобно платить банковской карточкой, которую надо приложить к турникету, или оплачивать проезд с мобильного.

Метро в Москве - больше чем просто транспорт. Здесь играют музыканты, проводятся экскурсии, ночные мероприятия, снимают клипы. А еще случаются флешмобы, которые привлекают огромное внимание, видеоролики мгновенно разлетаются по соцсетям. Это и акции, которые устраивают профессиональные артисты, например, Московского театра мюзикла (пели в вагоне арии из "Принцессы цирка"), Екатеринбургского театра оперы и балета (пели и представляли потрясающее шоу прямо в толпе пассажиров на Курской), хора Академического ансамбля песни и пляски МВД России (спели на оживленном "Парке культуры" знаменитую "Наша служба и опасна и трудна..." на День полиции). И конечно, акции любительские, как, например, недавние танцы волонтеров с флешмобом "Выпускник".

К концу этого лета москвичи ждут от "подземки" продолжения одной необычной акции. Старые указатели, которые заменила новая система навигации, не выбросили на свалку, их можно купить! Первая волна акции состоялась зимой и была встречена с энтузиазмом. Люди бронировали образцы на сайте, но все равно выстроилась очередь. Необычные лоты, стоившие от 1500 до 10 тысяч рублей, расхватали как горячие пирожки, было продано 350 штук. В бюджет метро от акции поступило более 2,1 млн рублей.

Старые указатели в московском метро не выбросили на свалку, их можно купить! Фото: Reuters

Тем временем

Сейчас на строительстве третьей линии Минского метро работают более 100 бойцов сводного белорусско-российского студенческого отряда, куда входят учащиеся Минского государственного архитектурно-строительного колледжа и студенты Санкт-Петербургского государственного экономического университета.

Стройотрядовцы задействованы, в частности, на пересадочной станции "Юбилейная площадь". Степень ее готовности пока не очень высокая, но в первом полугодии следующего года ее необходимо сдать, пояснил "СОЮЗу" заместитель генерального директора "Минскметростроя" Олег Бойчук. На трех других станциях первого пускового комплекса уже приступили к отделке помещений. Парни выполняют в основном подсобные операции: доставку стройматериалов, сборку-разборку строительных лесов, вязку арматуры, бетонирование. Девушек "приобщают" к отделочным работам.

- Для ребят это хороший опыт перед началом самостоятельной работы в строительной отрасли, - говорит командир белорусского отряда Георгий Дроздов.

Да и материальный стимул тоже не лишний - за третий семестр можно заработать около 700 белорусский рублей, это примерно 22 тысячи российских.

Из Санкт-Петербурга приехали настоящие энтузиасты стройотрядовского движения. Такие как Дарья Рык. У нее и родители были бойцами ССО, и даже дедушка с бабушкой. Надо ли сомневаться, что и внучка работает очень ответственно. Тем более что многие питерские студенты с такой миссией в Минске уже не первый раз: прошлым летом отряд экономического университета ремонтировал общежития, где впоследствии размещались участники II Европейских игр, прошедших недавно в Минске.