На Олимпиадах традиционно повышенный интерес вызывают турниры по командным игровым видам спорта. "Золото" в этих дисциплинах особенно престижно, потому что число участников ограничено, а путь на летние Игры длинный и тернистый, конкуренция высочайшая.

У России пока всего три победы игровых команд на Олимпиадах - мужской гандбол в Сиднее-2000, мужской волейбол в Лондоне-2012 и женский гандбол в Рио-де-Жанейро-2016. В первой половине августа на турнирах домашней квалификации в Калининграде и Санкт-Петербурге в Токио отобрались наши волейбольные женская и мужская национальные дружины соответственно. В то же время уже понятно, что в ряде видов Россия точно не будет представлена в японской столице. Разбираемся, кто еще из игровиков может составить компанию волейболистам на грядущей Олимпиаде 2020 года.

Схватиться за кольцо

В последний день августа в Китае стартует мужской чемпионат мира по баскетболу с участием сборной России. Чтобы попасть в Токио, подопечным Сергея Базаревича надо попасть в число двух сильнейших европейских команд в итоговой классификации ЧМ-2019. Сделать это будет очень тяжело: Старый Свет в Китае представляют сразу 12 сборных, среди них такие сильные коллективы, как Испания, Италия, Литва, Сербия, Турция, Греция. Если задачу в Поднебесной не выполним, но избежим откровенного провала, то получим второй шанс. В июне будущего года 24 команды со всех континентов, разделенные на четыре шестерки, проведут мировую квалификацию. Победители групп отправятся в Японию.

К сожалению, нашей женской сборной с олимпийскими надеждами пришлось расстаться после июльского фиаско на чемпионате Европы в Сербии. В стыковом раунде для неудачников четвертьфинала девушки потерпели поражение от Швеции и не попали в число участников мировой квалификации.

У мужской баскетбольной сборной есть хорошие шансы выступить в Токио, но много травм игроков. Фото: Михаил Синицын

Ручные работы

На днях творец успеха женской сборной в Рио-2016 Евгений Трефилов покинул пост наставника национальной команды, во многом по состоянию здоровья. 63-летнего мэтра, с которым гандболистки, помимо Олимпиады, выиграли еще и четыре чемпионата мира, сменил испанский специалист Амброс Мартин, возглавляющий клуб Суперлиги "Ростов-Дон". На ЧМ-2019, стартующем 30 ноября в Японии, на кону будет стоять только одна путевка. Скорее всего пробиваться на Олимпиаду придется через мировую квалификацию в марте будущего года. Чтобы стать ее участником, на ЧМ достаточно попасть в шестерку сильнейших, но при определенных раскладах эта планка может понизиться примерно до десятой позиции...

У мужчин система отбора похожая, только ближайший крупный турнир для сборной России - январский чемпионат Европы (1 путевка, пройдет в Австрии, Норвегии и Швеции). Для Старого Света зарезервировано два пропуска на мировую квалификацию, куда уже попали Норвегия, Германия, Франция, Швеция, Хорватия и Испания. Плюс Дания как чемпион мира-2019 уже готовится к Токио. То есть россиянам на ЧЕ нужно быть первыми или вторыми среди команд, помимо вышеупомянутых.

Вода забурлит в январе

В январе будущего года в столице Венгрии Будапеште пройдет чемпионат Европы, где мужские и женские команды соревнуются параллельно. Обладатели континентального "золота" заработают пропуск на Олимпиаду, еще по пять участников получат право сыграть в мартовской мировой квалификации. При этом надо учитывать, что билеты в Токио уже есть у мужских сборных Сербии, Италии, Испании и у девушек из Испании. То есть задача минимум для российских ватерполистов и ватерполисток понятна - на Евро-2020 нужно занимать не ниже шестого места, хотя и здесь, аналогично гандболу, планка может чуть понизиться.

Для ватерполисток определяющим в плане перспектив добраться до Японии станет январский чемпионат Старого Света в столице Венгрии Будапеште. Фото: РИА новости www.ria.ru

Футбол многострадальный

На футбольном турнире Олимпиады наших спортсменов снова не будет. Поясним, что на летних Играх выступают мужские команды, составленные из игроков не старше 23 лет, правда, трем участникам из каждой сборной разрешается превысить этот возрастной ценз. В нынешнем отборочном цикле наша "молодежка" даже не пробилась в финальный турнир Евро-2019, где и распределились билеты на Игры. Женский футбол входит в программу Олимпиад с 1996 года. Россиянки на этих турнирах так ни разу и не выступили. На этот раз причиной отсутствия сборной в Токио стало непопадание на ЧМ-2019.

С клюшками и битами беда

Бейсбол и его женский аналог софтбол вернулись в программу Олимпиад после 12-летнего перерыва. Это малопопулярные в России виды спорта, отсутствия наших команд в Токио рядовой болельщик даже и не заметит, потому что они и раньше в Играх не участвовали.

В хоккее на траве в российской истории наша страна на главных спортивных форумах четырехлетия никогда не играла. И в Японии нас тоже не будет. Хоккеисты прозябают во втором дивизионе чемпионата Старого Света, девушки оттуда выбрались, но шанс выиграть стартующее через четыре дня континентальное первенство - нулевой. Может быть, получится выйти в мировую квалификацию, однако и там объективно ничего не светит.

Кстати

Генеральный менеджер мужской сборной России по волейболу Сергей Тетюхин, работающий в этой должности первый сезон, отправится на свою седьмую подряд (!) Олимпиаду. В предыдущих шести он участвовал как игрок. В Лондоне-2012 с командой добился "золота", через четыре года в бразильском Рио-де-Жанейро был знаменосцем нашей делегации на торжественной церемонии открытия Игр.