Кто сможет сдать ЕГЭ в сентябре

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки напомнила: подать заявку на ЕГЭ в сентябрьские сроки школьники могут вплоть до 19 августа.

Кто сможет это сделать? Ребята, которые по каким-то причинам пропустили ЕГЭ летом. Или те, кто "заработал" двойку по обязательным предметам и не смог из-за этого получить аттестат.

"Выпускники прошлых лет и выпускники, желающие улучшить удовлетворительные результаты, к участию в ЕГЭ в сентябре не допускаются, - рассказали в Рособрнадзоре. - Заявление подается в образовательную организацию, в которую участник восстанавливается на срок, необходимый для прохождения государственной итоговой аттестации".

В сентябре ребята смогут сдать экзамены всего по двум предметам: базовой математике и русскому языку.

Расписание

3 сентября - русский язык;

6 сентября - базовая математика;

20 сентября - резервный срок: русский язык и математика базового уровня.