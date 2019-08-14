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14.08.2019 10:48
Рубрика: Общество

Кто сможет сдать ЕГЭ в сентябре

Текст: Ксения Колесникова
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки напомнила: подать заявку на ЕГЭ в сентябрьские сроки школьники могут вплоть до 19 августа.
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Кто сможет это сделать? Ребята, которые по каким-то причинам пропустили ЕГЭ летом. Или те, кто "заработал" двойку по обязательным предметам и не смог из-за этого получить аттестат.

Фото: Александр Рюмин/ ИТАР-ТАСС
Средний балл ЕГЭ не повлияет на право поступления в вузы

"Выпускники прошлых лет и выпускники, желающие улучшить удовлетворительные результаты, к участию в ЕГЭ в сентябре не допускаются, - рассказали в Рособрнадзоре. - Заявление подается в образовательную организацию, в которую участник восстанавливается на срок, необходимый для прохождения государственной итоговой аттестации".

В сентябре ребята смогут сдать экзамены всего по двум предметам: базовой математике и русскому языку.

Расписание

3 сентября - русский язык;

6 сентября - базовая математика;

20 сентября - резервный срок: русский язык и математика базового уровня.

Общество Образование Правительство Минобрнауки Рособрнадзор ЕГЭ в России
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