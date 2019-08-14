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Курение вредит не только людям - сигареты погубили MacBook

Текст:   Богдан Бобров
14.08.2019,  
14:00
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Веб-разработчик из США Дэниел Хендрикс рассказал на своем сайте о курьезном, но не очень веселом для него, случае обращения в компанию Apple по вопросам гарантийного обслуживания.

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Он привез в официальный ремонтный сервис три своих MacBook - для двух из них он хотел запросить замену клавиатуры из-за известной "болячки" механизма-бабочки в рамках программы Keyboard Service Program. Третий ноутбук получил повреждения случайно, и мужчина рассчитывал, что проблема будет решена с помощью дополнительной гарантии AppleCare+.

Через некоторое время с Хендриксом связался специалист клиентского центра, пояснив, что ему отказано в обслуживании MacBook Pro 2016 и MacBook Pro 2017 из-за обширных "никотиновых повреждений", обнаруженных в устройствах, которые способны нанести вред сотрудникам.

В своем блоге герой этой неоднозначной истории признается в пагубном пристрастии к курению. Табачный дым, по его словам, всегда витает в доме, хоть он никогда и не думал, что это может привести к потере гарантии на дорогостоящее оборудование.

Примечательно, что он долгое время был настоящим фанатом продукции Apple - только за последние 12 лет у него было девять MacBook Pro, несколько моделей iPhone и iPad Mini, а всем своим знакомых и друзьям он рекомендовал покупать технику исключительно "яблочной" марки. После признания его лэптопов "биологической угрозой" веб-разработчик поменял свое мнение на обратное.

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