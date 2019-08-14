Лукашенко оценил развитие регионов Могилевской области

Задача перед аграриями Беларуси в августовские дни предельна проста: "День и ночь надо пахать и сеять. Вовремя посеять озимые". Александр Лукашенко потребовал не сбавлять и темпы уборочной страды. Об этом он заявил 14 августа, посещая с рабочей поездкой Костюковичский район Могилевской области, где для завершения жатвы необходимо еще 4-5 погожих дней. Кроме того, сообщает пресс-служба президента, Лукашенко обратил внимание на важность обеспечения надлежащих условий хранения урожая зерна кукурузы, что актуально для нужд животноводства.

Президент посетил и форелевое хозяйство, где ознакомится с работой современного предприятия и поручил актуализировать программу по развитию рыбохозяйственной деятельности. "Чего мы медлим, чего боимся? Технологии прекрасные, рынки есть. Надо актуализировать эту программу и как минимум удвоить производство рыбы", - поставил задачу белорусский руководитель. Как его проинформировали, возможности для расширения производства имеются. В текущем году производство рыбы в стране должно составить 16,6 тысяч тонн, в то же время в РБ ежегодно импортируется 180 тысяч тонн с учетом потребностей переработки и последующего экспорта.

Эксперты констатируют, что принятое в Беларуси направление на развитие рыбоводства нашло отражение в строительстве новых для страны рыбоводных хозяйств по выращиванию ценных видов рыб с использованием установок замкнутого водообеспечения. Это в основном форель, осетровые и сом. Кроме того, одним из новых видов рыбной продукции в республике является даже производство черной икры.

Затем в Костюковичах состоится совещание по вопросам социально-экономического развития юго-восточного региона Могилевской области, который включает в себя также Климовичский, Краснопольский, Кричевский, Славгородский, Чериковский и Хотимский районы. Один из главных акцентов руководство региона делает на работе с убыточными предприятиями, принимая меры по нормализации их финансово-экономического положения и обеспечению роста доходов населения.

На развитие экономики и социальной сферы данного региона за истекшие четыре года уже направлено более 378 млн долларов США инвестиций в основной капитал. Реализовывались в регионе и программы в целях привлечения квалифицированных специалистов, в области трудоустройства, создания производств и развития промышленного потенциала, а также в сельском хозяйстве, торговле, бытовом обслуживании, социальной сфере.

Детально рассмотреть состояние дел в регионе, напоминает источник в администрации, Лукашенко пообещал во время недавних кадровых назначений. "Прошло время, и сегодня нам необходимо обсудить эффективность данных решений и объективно оценить промежуточные результаты. То есть данное совещание носит контрольный характер", - пояснил президент, добавив, что в регионе за это время жизнь на месте не стояла, произошли и определенные подвижки к лучшему, но и проблем хватает.

Запланированные мероприятия, по мнению руководителя РБ, реализуются низкими темпами, отдельные из них исключаются, а выделяемые средства не осваиваются. Не произошло и всплеска деловой активности, а численность занятых в экономике сократилась.

Люди должны быть уверены в завтрашнем дне, иметь работу, достойную заработную плату и комфортные условия для проживания, напомнил о своем требовании глава государства.

На совещании были рассмотрены результаты совместной работы правительства и местных органов власти, проанализированы имеющиеся проблемные вопросы, для разрешения которых необходимы дополнительные усилия.