Московский суд заочно арестовал молдавского бизнесмена Платона

Тверской районный суд Москвы, по просьбе следственного департамента МВД России, заочно арестовал молдавского бизнесмена Вячеслава Платона.

Обвиняемый в создании преступного сообщества и незаконном выводе миллиардов рублей из России путем незаконных валютных операций Платон объявлен в международный розыск.

И теперь, если вдруг он объявится в нашей стране или его под конвоем экстрадируют в Россию из другой страны по просьбе Генпрокуратуры, бизнесмена из Молдавии ждет заключение под стражу.

По данным следствия, Платон по подложным основаниям выводил из РФ крупные суммы. Кстати, у бизнесмена двойное гражданство. И хотя он родился в Молдавии, и там же оформлено его основное гражданство, он и в России "не чужой" - он гражданин РФ и зарегистрирован в Подмосковье.

Следователь настаивал именно на такой мере пресечения, потому что у Платона обширные коррупционные связи. Кроме того он знает всех участников уголовного дела, которое было возбуждено в 19 мая 2015 года.

Кстати, недавно суд заочно арестовал известного молдавского бизнесмена и политика Владимира Плахотнюка, также обвиняемого в организации преступного сообщества.

Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы уже заочно арестовал Плахотнюка и объявил его в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале МВД России сообщило, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. Установлено, что организаторами преступного сообщества были Плахотнюк и Платон.

По данным следствия, сестра Платона, Елена, работавшая в Молдиндконбанке руководителем отдел валютных операций, пояснила на допросе, что ей известно о "молдавских схемах вывода денежных средств из РФ на сумму более 33 миллиардов долларов США".

Также одним из обвиняемых по делу о преступном сообществе, выводящем миллиарды из России через Республику Молдову, является российский банкир Олег Кузьмин, владевший ранее банком "Европейский экспресс". Кузьмин, следует из оглашенных в суде материалов, был допрошен 25 июня и частично признал вину.