На теннисном турнире в Цинциннати россияне избежали потерь

В американском Цинциннати набирает обороты крупный теннисный турнир. Во второй день российские спортсмены смогли избежать потерь.

В мужской сетке турнира, призовой фонд которого составляет пять миллионов долларов, первая ракетка России Даниил Медведев встречался с британцем Кайлом Эдмундом. Россиянин добился победы со счетом 6:2, 7:5. Во втором круге девятый сеяный турнира Медведев сыграет с французом Бенуа Пэром.

Порадовал и другой представитель нашей страны - Андрей Рублев. В первом круге он сумел переиграть 15-ю ракетку турнира грузина Николоза Басилашвили - 6:7 (4:7), 6:4, 6:2. Это была третья встреча между спортсменами и россиянину наконец-то удалось переиграть своего грузинского оппонента.

Во втором круге Рублев сыграет с победителем встречи между швейцарцем Станисласом Вавринкой и болгарином Григором Димитровым.

Победно стартовала в женской сетке турнира, призовой фонд которого около трех миллионов долларов, и сильнейшая на данный момент российская теннисистка Дарья Касаткина. Она в непростой борьбе одолела чешку Барбору Стрыцову - 6:4, 7:6 (11:9). Встреча продолжалась 2 часа 9 минут. Соперницей Касаткиной во втором раунде станет представительница США Мэдисон Киз.

Екатерина Александрова победила испанку Карлу Суарес-Наварро - 6:4, 6:1. Во втором круге россиянка сыграет с четвертой ракеткой соревнований румынкой Симоной Халеп.