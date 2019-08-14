Николай Предеин: размышления в прозе, стихах и рисунках

Николай живет в Екатеринбурге. Его дарование - как раздвоившийся ствол дерева. Предеин столь же глубокий поэт, сколь и художник. Его стихи графичны, а графика поэтична.

Иллюстрации Предеина, его скульптурные работы, его стихи - они кажутся то слишком простыми и ясными, то слишком изысканными в своем мастерстве. Чтобы понять их, нужен запас внутренней тишины и детских воспоминаний.

Беседовать с Николаем очень интересно. Его суждения всегда неожиданны, хотя рассказывает он тихо, о самых житейских вещах и без всякого желания показаться оригинальным.

***

...- В 1968 году после школы я решил на физтех поступать, хотя жил в деревне, весьма далекой от ядерной физики. Деревня моя, а вернее, поселок, называется Каргополье, это Курганская область. Поступал, но недобрал полбалла.

Пошел на завод колесных тягачей, работал фрезеровщиком в инструментальном цехе. Сердце мое охладело к ядерной физике, я решил: буду изучать не тайны атомного ядра, а тайны психики человеческой. Пошел в медицинский с намерением выучиться на психиатра - ни много ни мало. И поступил.

Однажды заболел воспалением легких, попал на две недели в больницу. Лежа на койке, читал письма Ван Гога. Так я выздоровел не только от воспаления легких, но и от психиатрии. Написал заявление с просьбой исключить меня из состава студентов.

Дальше: служба в танковых войсках, где я умудрялся рисовать и лепить что-то из глины и герметика, которым замазываются швы на танке, когда его готовят к преодолению водной преграды. Потом десять лет работал каменщиком.

В свободное время рисовал, лепил и поступил учиться в вечернюю художественную школу. Ею руководил Павел Петрович Хожателев - легендарный человек, учившийся еще до революции в Петербургской академии художеств. Он знал Маяковского, дружил с футуристами, путешествовал с ними по Волге. Война его застала в Свердловске. Здесь было много госпиталей, и один из них - в здании филармонии. Хожателев, будучи преподавателем Свердловского художественного училища, пришел туда и стал помогать врачам реабилитировать раненых - учил их рисовать. Так и была основана вечерняя художественная школа, где и началась моя, так сказать, организованная учеба. Весь день на стройке, а вечером шел в художественную школу. Это была почти коммуна, жизнь кипела.

Мой первый портрет был портрет Шукшина. Меня он всю жизнь привлекает, уникальный человек в нашей литературе. Портрет у меня получился, сходство было, но что-то мне мешало, и я его уничтожил.

Первый рисунок я сделал на ржавой бочке, стоявшей во дворе

Недавно показал фотографию этой работы режиссеру Юлию Андреевичу Файту, который учился вместе с Шукшиным, и он мне объяснил, что именно мне подсознательно мешало: лицо было застывшим, а оно у Шукшина никогда таким статичным не было.

Ваши портреты кажутся импровизацией: чаще всего это скупые черные линии, столь схожие с трещинками или с теми рисунками, которые мы когда-то рисовали прутиком на свежем снегу...

Николай Предеин: Как-то летом я обмакнул прутик в воду и стал что-то рисовать на ржавой бочке, стоявшей у нас во дворе, и там появлялись темные линии, которые меня завораживали. Это были прямо модильяневские линии. Меня как раз тогда старшая сестра Рая познакомила с Модильяни через книгу Виленкина. Умения никакого не было, эту удивительную пластику линии давал тонкий березовый прутик. Даже если рука бездарная, прутик выведет линии с хорошей графической артикуляцией. Кстати, с тех пор люблю рисовать, например, палочкой. Бумага, палочка, тушь...

Пушкин со свечой. Фото: Николай Предеин

И что же вы нарисовали тогда на бочке?

Николай Предеин: Профиль Пушкина. Он будто сам собой появился.

Пишите Дмитрию Шеварову: dmitri.shevarov@yandex.ru

Пушкинская тетрадь Николая Предеина

"Чем черней черновики, тем светлее строчки..."

Автопортрет.

был невольным монплезиром

в два окошка кабинет.

после парок и кумиров

няня вынесла обед.

и опять - работы время.

море - лист, перо - весло.

одиночество не бремя,

если пишется светло.

после выйдет на крылечко,

будто северный Овидий.

смотрит вдаль, как будто

в вечность,

но пока ее не видит.

***

Пушкин по лесу идет,

не слышна кукушка.

слава Богу, что молчит,

вдруг подумал Пушкин.

***

Пушкин - птице,

там, на ветке:

"спой мне! что ж ты

не поешь?"

"не поется.

а заставишь,

сам же знаешь, будет -

ложь..."

***

Пушкин с вечера как сел,

так не спал всю ночку.

чем черней черновики,

тем светлее строчки.

***

мята, мятлик, подорожник,

иван-чай, тимьян, душица...

перед сном проговоришь -

непременно рай приснится.

день иным словам научит.

он других наставник дел,

но ты помни: мята, мятлик,

мальва, зоря, чистотел...

* * *

просто выйду на тропинку

тихо поле перейду

а как будто бы в обнимку

с миром правильным иду

я травинку наудачу

невнимательно сорвал

где-то иволга заплачет

все на свете что-то значит

я ж давно об этом знал.

Примечание от Дмитрия Шеварова: Николай Предеин - минималист и не пользуется в своих стихах прописными буквами, а иногда считает излишними и запятые. Прошу отнестись к этому с пониманием.