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14.08.2019 10:01
Рубрика: Культура

Тонкий березовый прутик

Николай Предеин: размышления в прозе, стихах и рисунках
Текст: Дмитрий Шеваров
Российская газета - Неделя № 179(7937)
Николай живет в Екатеринбурге. Его дарование - как раздвоившийся ствол дерева. Предеин столь же глубокий поэт, сколь и художник. Его стихи графичны, а графика поэтична.
Художник, скульптор и поэт Николай Предеин в своей мастерской в Екатеринбурге. Фото: Дмитрий Шеваров Художник, скульптор и поэт Николай Предеин в своей мастерской в Екатеринбурге. Фото: Дмитрий Шеваров
Художник, скульптор и поэт Николай Предеин в своей мастерской в Екатеринбурге. Фото: Дмитрий Шеваров

Иллюстрации Предеина, его скульптурные работы, его стихи - они кажутся то слишком простыми и ясными, то слишком изысканными в своем мастерстве. Чтобы понять их, нужен запас внутренней тишины и детских воспоминаний.

Беседовать с Николаем очень интересно. Его суждения всегда неожиданны, хотя рассказывает он тихо, о самых житейских вещах и без всякого желания показаться оригинальным.

***

...- В 1968 году после школы я решил на физтех поступать, хотя жил в деревне, весьма далекой от ядерной физики. Деревня моя, а вернее, поселок, называется Каргополье, это Курганская область. Поступал, но недобрал полбалла.

Пошел на завод колесных тягачей, работал фрезеровщиком в инструментальном цехе. Сердце мое охладело к ядерной физике, я решил: буду изучать не тайны атомного ядра, а тайны психики человеческой. Пошел в медицинский с намерением выучиться на психиатра - ни много ни мало. И поступил.
Современная детская поэзия ждет читательской любви

Однажды заболел воспалением легких, попал на две недели в больницу. Лежа на койке, читал письма Ван Гога. Так я выздоровел не только от воспаления легких, но и от психиатрии. Написал заявление с просьбой исключить меня из состава студентов.

Дальше: служба в танковых войсках, где я умудрялся рисовать и лепить что-то из глины и герметика, которым замазываются швы на танке, когда его готовят к преодолению водной преграды. Потом десять лет работал каменщиком.

В свободное время рисовал, лепил и поступил учиться в вечернюю художественную школу. Ею руководил Павел Петрович Хожателев - легендарный человек, учившийся еще до революции в Петербургской академии художеств. Он знал Маяковского, дружил с футуристами, путешествовал с ними по Волге. Война его застала в Свердловске. Здесь было много госпиталей, и один из них - в здании филармонии. Хожателев, будучи преподавателем Свердловского художественного училища, пришел туда и стал помогать врачам реабилитировать раненых - учил их рисовать. Так и была основана вечерняя художественная школа, где и началась моя, так сказать, организованная учеба. Весь день на стройке, а вечером шел в художественную школу. Это была почти коммуна, жизнь кипела.

Мой первый портрет был портрет Шукшина. Меня он всю жизнь привлекает, уникальный человек в нашей литературе. Портрет у меня получился, сходство было, но что-то мне мешало, и я его уничтожил.

Первый рисунок я сделал на ржавой бочке, стоявшей во дворе

Недавно показал фотографию этой работы режиссеру Юлию Андреевичу Файту, который учился вместе с Шукшиным, и он мне объяснил, что именно мне подсознательно мешало: лицо было застывшим, а оно у Шукшина никогда таким статичным не было.

Ваши портреты кажутся импровизацией: чаще всего это скупые черные линии, столь схожие с трещинками или с теми рисунками, которые мы когда-то рисовали прутиком на свежем снегу...

Николай Предеин: Как-то летом я обмакнул прутик в воду и стал что-то рисовать на ржавой бочке, стоявшей у нас во дворе, и там появлялись темные линии, которые меня завораживали. Это были прямо модильяневские линии. Меня как раз тогда старшая сестра Рая познакомила с Модильяни через книгу Виленкина. Умения никакого не было, эту удивительную пластику линии давал тонкий березовый прутик. Даже если рука бездарная, прутик выведет линии с хорошей графической артикуляцией. Кстати, с тех пор люблю рисовать, например, палочкой. Бумага, палочка, тушь...

Пушкин со свечой. Фото: Николай Предеин

И что же вы нарисовали тогда на бочке?

Николай Предеин: Профиль Пушкина. Он будто сам собой появился.

Пишите Дмитрию Шеварову: dmitri.shevarov@yandex.ru

Пушкинская тетрадь Николая Предеина

"Чем черней черновики, тем светлее строчки..."

Автопортрет.

был невольным монплезиром
в два окошка кабинет.
после парок и кумиров
няня вынесла обед.
и опять - работы время.
море - лист, перо - весло.
одиночество не бремя,
если пишется светло.
после выйдет на крылечко,
будто северный Овидий.
смотрит вдаль, как будто
в вечность,
но пока ее не видит.

***

Пушкин по лесу идет,
не слышна кукушка.
слава Богу, что молчит,
вдруг подумал Пушкин.

***

Фото: Из личного архива Александра Тимофеевского
Календарь поэзии: Тимофеевский так и не научился быть на виду

Пушкин - птице,
там, на ветке:
"спой мне! что ж ты
не поешь?"
"не поется.
а заставишь,
сам же знаешь, будет -
ложь..."

***

Пушкин с вечера как сел,
так не спал всю ночку.
чем черней черновики,
тем светлее строчки.

***

мята, мятлик, подорожник,
иван-чай, тимьян, душица...
перед сном проговоришь -
непременно рай приснится.
день иным словам научит.
он других наставник дел,
но ты помни: мята, мятлик,
мальва, зоря, чистотел...

* * *

Фото: twitter@marlib456
Рейн: Выучиться на поэта нельзя, научить писать стихи невозможно

просто выйду на тропинку
тихо поле перейду
а как будто бы в обнимку
с миром правильным иду
я травинку наудачу
невнимательно сорвал
где-то иволга заплачет
все на свете что-то значит
я ж давно об этом знал.

Примечание от Дмитрия Шеварова: Николай Предеин - минималист и не пользуется в своих стихах прописными буквами, а иногда считает излишними и запятые. Прошу отнестись к этому с пониманием.

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