Николай Предеин: размышления в прозе, стихах и рисунках

Иллюстрации Предеина, его скульптурные работы, его стихи - они кажутся то слишком простыми и ясными, то слишком изысканными в своем мастерстве. Чтобы понять их, нужен запас внутренней тишины и детских воспоминаний.
Беседовать с Николаем очень интересно. Его суждения всегда неожиданны, хотя рассказывает он тихо, о самых житейских вещах и без всякого желания показаться оригинальным.
***
...- В 1968 году после школы я решил на физтех поступать, хотя жил в деревне, весьма далекой от ядерной физики. Деревня моя, а вернее, поселок, называется Каргополье, это Курганская область. Поступал, но недобрал полбалла.
Пошел на завод колесных тягачей, работал фрезеровщиком в инструментальном цехе. Сердце мое охладело к ядерной физике, я решил: буду изучать не тайны атомного ядра, а тайны психики человеческой. Пошел в медицинский с намерением выучиться на психиатра - ни много ни мало. И поступил.
Однажды заболел воспалением легких, попал на две недели в больницу. Лежа на койке, читал письма Ван Гога. Так я выздоровел не только от воспаления легких, но и от психиатрии. Написал заявление с просьбой исключить меня из состава студентов.
Дальше: служба в танковых войсках, где я умудрялся рисовать и лепить что-то из глины и герметика, которым замазываются швы на танке, когда его готовят к преодолению водной преграды. Потом десять лет работал каменщиком.
В свободное время рисовал, лепил и поступил учиться в вечернюю художественную школу. Ею руководил Павел Петрович Хожателев - легендарный человек, учившийся еще до революции в Петербургской академии художеств. Он знал Маяковского, дружил с футуристами, путешествовал с ними по Волге. Война его застала в Свердловске. Здесь было много госпиталей, и один из них - в здании филармонии. Хожателев, будучи преподавателем Свердловского художественного училища, пришел туда и стал помогать врачам реабилитировать раненых - учил их рисовать. Так и была основана вечерняя художественная школа, где и началась моя, так сказать, организованная учеба. Весь день на стройке, а вечером шел в художественную школу. Это была почти коммуна, жизнь кипела.
Мой первый портрет был портрет Шукшина. Меня он всю жизнь привлекает, уникальный человек в нашей литературе. Портрет у меня получился, сходство было, но что-то мне мешало, и я его уничтожил.
Недавно показал фотографию этой работы режиссеру Юлию Андреевичу Файту, который учился вместе с Шукшиным, и он мне объяснил, что именно мне подсознательно мешало: лицо было застывшим, а оно у Шукшина никогда таким статичным не было.
Ваши портреты кажутся импровизацией: чаще всего это скупые черные линии, столь схожие с трещинками или с теми рисунками, которые мы когда-то рисовали прутиком на свежем снегу...
Николай Предеин: Как-то летом я обмакнул прутик в воду и стал что-то рисовать на ржавой бочке, стоявшей у нас во дворе, и там появлялись темные линии, которые меня завораживали. Это были прямо модильяневские линии. Меня как раз тогда старшая сестра Рая познакомила с Модильяни через книгу Виленкина. Умения никакого не было, эту удивительную пластику линии давал тонкий березовый прутик. Даже если рука бездарная, прутик выведет линии с хорошей графической артикуляцией. Кстати, с тех пор люблю рисовать, например, палочкой. Бумага, палочка, тушь...
И что же вы нарисовали тогда на бочке?
Николай Предеин: Профиль Пушкина. Он будто сам собой появился.
Пишите Дмитрию Шеварову: dmitri.shevarov@yandex.ru
"Чем черней черновики, тем светлее строчки..."
был невольным монплезиром
в два окошка кабинет.
после парок и кумиров
няня вынесла обед.
и опять - работы время.
море - лист, перо - весло.
одиночество не бремя,
если пишется светло.
после выйдет на крылечко,
будто северный Овидий.
смотрит вдаль, как будто
в вечность,
но пока ее не видит.
***
Пушкин по лесу идет,
не слышна кукушка.
слава Богу, что молчит,
вдруг подумал Пушкин.
***
Пушкин - птице,
там, на ветке:
"спой мне! что ж ты
не поешь?"
"не поется.
а заставишь,
сам же знаешь, будет -
ложь..."
***
Пушкин с вечера как сел,
так не спал всю ночку.
чем черней черновики,
тем светлее строчки.
***
мята, мятлик, подорожник,
иван-чай, тимьян, душица...
перед сном проговоришь -
непременно рай приснится.
день иным словам научит.
он других наставник дел,
но ты помни: мята, мятлик,
мальва, зоря, чистотел...
* * *
просто выйду на тропинку
тихо поле перейду
а как будто бы в обнимку
с миром правильным иду
я травинку наудачу
невнимательно сорвал
где-то иволга заплачет
все на свете что-то значит
я ж давно об этом знал.
Примечание от Дмитрия Шеварова: Николай Предеин - минималист и не пользуется в своих стихах прописными буквами, а иногда считает излишними и запятые. Прошу отнестись к этому с пониманием.