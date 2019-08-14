Осы помогли задержать преступника в Германии

В немецком городе Ольденбург в Нижней Саксонии осы помогли полицейским задержать преступника, который попытался сбежать. Инцидент произошел утром в понедельник.

Двое полицейских прибыли, чтобы арестовать и доставить в тюрьму 32-летнего мужчину. Он должен провести в заключении 11 месяцев. Когда правоохранители появились на пороге квартиры, мужчина, проживающий на втором этаже, попытался скрыться через балкон, пишет РИА Новости, ссылаясь на Presse Portal.

Беглец спрыгнул с балкона и приземлился на осиное гнездо. Потревоженные насекомые атаковали мужчину, который отбиваясь от ос, выбежал на улицу, где его и схватили полицейские. Однако осы начали жалить и сотрудников правопорядка, что позволило преступнику вырваться. Спасаясь от насекомых, он побежал в сад, где нырнул в детский надувной бассейн. Там он и был арестован.

Отмечается, что полицейские и задержанный получили множество укусов, им понадобилась помощь медиков.