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Рубрика: В мире

Пакистан призвал СБ ООН провести срочное заседание из-за действий Индии

Пакистан настаивает на проведении заседания Совета Безопасности ООН из-за решения индийских властей лишить особого статуса штат Джамму и Кашмир. Глава МИД страны отметил, что СБ "обязан предотвратить повторение еще одной Сребреницы и Руанды.

Генсек ООН призвал Индию и Пакистан быть максимально сдержанными

Куреши добавил, что "агрессивные действия Индии" угрожают "международному миру и безопасности" и подрывают "международно признанный спорный статус" штата Джамму и Кашмир, передает Reuters. Он подчеркнул, что Пакистан в случае агрессии Индии будет вынужден ответить в целях самообороны, используя все свои возможности.

Куреши также попросил, чтобы в заседании Совбеза позволили участвовать представителю правительства Пакистана.

Напомним, правительство Индии решилось на беспрецедентное за последние почти 70 лет перекраивание политической карты страны. Президент республики Рам Натх Ковинд подписал документ, отменяющий особый статус Джамму и Кашмира - единственного штата с преобладающим мусульманским населением в Индии, вокруг которого ведется пограничный спор с Пакистаном.

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