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14.08.2019 15:05
Рубрика: Общество

Песков прокомментировал требования Минобрнауки к ученым

Текст: Кира Латухина

В Кремле не знакомы с приказом Минобрнауки об ужесточении контроля контактов российских ученых с зарубежными коллегами, о котором сообщили СМИ. Бдительность нужна, но и в жесткие правила заковывать себя не нужно, считают в администрации президента.

"Не знаю, не видел этого текста, - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. - Если это так, как вы процитировали, то, наверное, конечно, это выглядит как перебор".

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"Конечно, нужно проявлять определенную бдительность, потому что зарубежные спецслужбы, конечно же, не дремлют и научно-промышленный шпионаж никто не отменял, - заметил Песков. - 24 часа в сутки, 7 дней в неделю он имеет место и нацелен против наших ученых, особенно молодых".

"Но это не значит, что мы должны заковывать себя в какие-то правила, которые ни к чему хорошему в итоге не приведут", - заключил пресс-секретарь главы государства.

Министерство уже пояснило ситуацию. "Направленный документ носит рекомендательный характер и отражает общемировую практику, тенденции и подходы при осуществлении взаимодействия с государственными органами иностранных государств, международными и иностранными организациями", - говорится в сообщении пресс-службы Минобрнауки.

Общество Наука Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Минобрнауки
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