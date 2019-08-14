Песков сообщил новые детали разговора Путина с Трампом

Во время недавней телефонной беседы президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп говорили о смене посла США в РФ. Скоро кандидатура будет внесена, заявил американский лидер.

"Президент Трамп, действительно, сообщил президенту Путину, что последует в ближайшее время отставка посла Хантсмана", - заявил на брифинге 14 августа журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Владимир Путин отметил, что на период работы Хантсмана в качестве главы диппредставительства США в России пришелся один из самых тяжелых периодов истории наших двусторонних отношений, - заметил Песков. - Несмотря на это, вместе с этим, посол работал, чтобы придать какие-то конструктивные характеристики нынешнему периоду двусторонних отношений".

В ближайшее время кандидатура нового посла будет внесена, передал слова Трампа представитель Кремля.