Почему на Медовый спас лакомились блинами с медом и маком

14 августа, "Медовый спас" - день необыкновенный, достаточно сказать, что Церковь сегодня отмечает не одно, а сразу четыре значимых события. Хотя самое интересное, конечно, не в количестве праздников, выпавших на один день, а в том, насколько эти праздники проникали в обыденную жизнь народа, одухотворив, казалось бы, самое приземленное - быт.

Над этим стоит поразмышлять, но начнем с перечисления событий дня: начало двухнедельного Успенского поста, праздник Происхождения (изнесения) Честных Древ Животворящего Креста Господня, празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице, вспоминают 14 августа и святых мучеников Маккавейских из Ветхого Завета. Радостных событий много, вот народ для простоты и обобщил - "Медовый спас". Давайте разбираться по порядку, тогда и увидим, что ничего сложного тут нет. Заодно и поймем, почему наши предки на Медовый спас сами лакомились постными блинами с медом да маком и других угощали.

Первое событие дня - начало двухнедельного Успенского поста (14 августа - 27 августа) тоже для многих верующих праздник. Успенский пост короткий, но строгий, такой же строгий, как Великий пост. Установлен он для подготовки к празднику Успения Пресвятой Богородицы (28 августа). Слово "успение" означает "мирную кончину, схожую с погружением в сон".

Сам Успенский пост обрамлен тремя праздниками, посвященными Иисусу Христу, Спасителю человечества. Это 14 августа - праздник Всемилостивого Спаса (народное - "Медовый спас"), день Преображения Господня ("Яблочный спас") - 19 августа и день перенесения из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа ("третий спас", "ореховый спас") - 29 августа. И хотя священники постоянно напоминают о том, что слово "Спас" сокращение от "Спаситель", и есть явная несуразица в том, когда говорят "медовый спас", "яблочный спас", "ореховый спас", названия давно утвердились в народной речи. Поэтому воевать с традицией не будем, лучше просто объясним, что за праздники отмечаются 14 августа.

Повторюсь, Успенский пост, хоть и короткий, но строгий: рыба разрешена только в один день, на праздник Преображения Господня (19 августа). Но лето, обилие "плодов земных" делает его легким и радостным. А именно к радостному посту призывают нас святые: ведь постимся мы из любви к Господу. Из любви к Богородице. Послабления в пост делаются для больных, беременных, кормящих матерей, путешествующих, людей с серьезными физическими нагрузками. Большая часть верующих руководствуется не строгими монастырскими уставами, а просто отказывается от мясной, молочной пищи, яиц и рыбы, взяв на это благословение священника. До революции посты соблюдались строже: все дни, кроме суббот и воскресенья, пища была без масла (елея), растительного, естественно, а в среду и пятницу сухоядение (невареная пища). Вино позволялось только по субботним и воскресным дням, и по случаю праздника. Сейчас каждый верующий сам, посоветовавшись со священником, определяет меру своего поста. Но так как 14 августа - день нескольких праздников, масло, вино и горячая пища сегодня разрешены. А постные блины с медом и маком вообще приветствуются. Но об этом позже.

"Спас в Силах", иконописная мастерская Свято-Троицкого храма г. Курска.

Следующее событие, отмечаемое 14 августа - Праздник Происхождения (изнесения) Честных Древ Животворящего Креста Господня: звучит малопонятно, но на самом деле все просто. В русском названии праздника слово "происхождение" затесалось по ошибке: это неверный перевод греческого слова, означающего "торжественная церемония, крестный ход". Чтобы прояснить, что речь идет именно о передвижении Честных Древ Животворящего Креста Господня, в скобках дали уточнение: изнесение. Для современного человека стало еще непонятней. Хотя ничего мудреного тут нет. Праздник - дань традиции. Еще в Константинополе IX века заметили: Крест, на котором распяли Христа, не раз спасал от эпидемий. Поэтому в августе, в самое жаркое время года, Крест Господень выносили из домовой церкви византийских императоров и несли ("износили" - говорят в Церкви) в храм Святой Софии, где Им освящали воду. Потом святыню носили по городу - для "отвращения болезней". В память об этом был установлен и сам праздник, и обычай в этот день освящать воду. Поэтому сегодня, в храмах в центр выносят Крест - святыню христианства, а после Божественной литургии служится чин малого освящения воды. Вместе с освящением воды освещают и мед, отсюда народные названия праздников - "Первый, медовый спас", "Мокрый спас", "Спас на воде".

Еще одно историческое событие, вспоминаемое 14 августа - победа святого благоверного князя Андрея Боголюбского над волжскими булгарами в 1164 году. Или празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. Поволжские булгары теснили Ростовские и Суздальские земли, князь Андрей, не случайно прозванный Боголюбским, пошел походом на завоевателей. С собой Андрей взял образ Богородицы и Крест, которые несли перед войском. Готовясь к сражению, причастившись, благоверный князь обратился к Богородице с молитвой: "Всяк уповаяй на Тя, Госпоже, не погибнет, и я грешный имею в Тебе стену и покров". Вслед за князем пред иконой пали на колени и полководцы, и все воины. Приложившись к образу, кинулись в битву и обратили булгар в бегство. В память о победах, одержанных по молитвам Спасителю и Пресвятой Богородице, и был установлен праздник Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице.

И наконец, о святых ветхозаветных мучениках Маккавейских и о том, почему в народе в этот день лакомятся блинами с медом и маком. Про мед мы уже сказали. Блины издревле символ сытости, праздничности, радости, даже и постные. А мак? Как считают знатоки народной традиции, он попал в праздничную трапезу из созвучия с Маккавейскими мучениками, чью память 14 августа отмечают в Церкви. Святые ветхозаветные, то есть живущие до Христа, мученики Маккавейские так сильно и искренно верили в Бога Истинного, что приняли мученическую смерть от рук язычников. Приняли смерть, но не осквернили себя поклонением Зевсу Олимпийскому, не принесли ему жертвы. Эта верность Богу Истинному, вере предков стоила семи святым мученикам Маккавейским: Авиму, Антонину, Гурию, Елеазару, Евсевону, Адиму и Маркеллу, а также их матери Соломонии и учителю Елеазару жизни. Пострадали они в 166 году до н. э. В те годы сирийский царь Антиох Эпифан насаждал в Иерусалиме и по всей Иудее языческие обычаи, он осквернил Иерусалимский храм статуей Зевса Олимпийского. Иудеев насильственно принуждали поклоняться идолу, но семейство Маккавеев восстало. Мученическая смерть семи братьев Маккавеев воодушевила священника Маттафию и его сыновей, которые подняли восстание против Антиоха, длившееся со 166-го по 160 г. до н. э., и, одержав победу, очистили Иерусалимский храм от скверны.

Русский народ всегда воспринимал этот библейский сюжет с огромным состраданием и сочувствием. Вот судят девяностолетнего старца законоучителя Маккавеев Елеазара, но он твердо идет на муку и остается верным Богу. Вот сначала, на глазах у матери и братьев, погибает старший из мальчиков Маккавеев - Авим, потом мученическую смерть принимают остальные. Но не отрекаются от Бога Истинного. Вот Соломонии предлагают: спаси жизнь последнему сыну, отрекись от своего Бога. Но она остается верна Создателю. Вот над распростертыми телами замученных сыновей стоит Соломония, с воздетыми руками, с мольбой к Тому, Кто важней всего на земле. Народу была близка такая стойкость и верность. Праздник вошел не только в церковный календарь, но и в народную жизнь.

Бытовая жизнь русского народа раньше была пронизана христианством. Христианские праздники органично вписывались в повседневность. Отмечали 14 августа праздник Всемилостивого Спаса и Пресвятой Богородицы, а к этому времени поспевал мед нового сбора. В народном сознании - безусловный дар Божий человеку. Поэтому его и приносили в храм для освящения. И мед становился уже не просто пищей, не просто лакомством, а воплощением милости Бога к нам, Божьей благодати. Освещались на медовый спас, кроме воды и меда, травы и мак. Была когда-то поговорка: "на первый спас и нищий медку попробует". Праздник, радость от явленности в нашем мире Благодати Божьей, вот и делились люди с ближними - медом, постными блинами на меду, с маком. Так праздники духовной нитью связывали прошлое с настоящим, так наши предки изучали историю, делая ее частью своей жизни.