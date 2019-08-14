Посол КНР Чжан Ханьхуэй: "цветной революцией" в Сянгане управляет Запад

Беспорядки в специальном административном районе КНР Сянган (Гонконг) - это "цветная революция, которой управляют некие силы с Запада, стремящиеся посеять хаос, чтобы создать сложности для развития Китая". Об этом 14 августа в Москве заявил чрезвычайный и полномочный посол КНР в России Чжан Ханьхуэй, пишет информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Дипломат вновь призвал Запад прекратить поддержку радикалов в Сянгане.
- Мы не дадим совать свой нос в наши дела. Китай имеет возможности, силы и волю защитить свои интересы, отстоять территориальную целостность и суверенитет. Если эти силы не прекратят вмешательство во внутренние дела Китая, они сами получат ответ, - подчеркнул посол.
Он отметил, что действия радикалов в Сянгане "имеют признаки террористической деятельности".
- У них есть даже гранатометы американского производства. Они совершают налеты на мирных людей, парализовали деятельность аэропорта. Какие это мирные демонстранты, если они избивают стариков и журналистов? Это не мирные демонстранты - это бандиты, - подчеркнул высокопоставленный дипломат.