Посол КНР в России: США не сможет навесить на Китай ярлык агрессора

Дипломат отметил, что США пытаются омрачить образ Китая, выставить его агрессором, однако весь мир знает, кто на самом деле является агрессивной страной.

- С момента своего образования США чуть ли не каждый год воюют. Они бомбили весь мир. Ирак, Сирия, Ливия, Югославия - везде и всюду. После этих бомбежек Китай - восстанавливает: мы строим в Ираке, в Ливии, в Югославии. США занимаются разгромом мира, а мы строим мир. Очевидно, кто защищает мир, а кто нарушает правила, - подчеркнул глава китайского диппредставительства.

Однако Китай остается открытым к диалогу с США, даже несмотря на агрессивную риторику Вашингтона, отметил Чжан Ханьхуэй.

- Мы готовы путем консультаций урегулировать существующие споры, но мы имеем силы, возможности и волю защитить собственные интересы, - резюмировал посол.