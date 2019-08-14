Приемный терминал для "Турецкого потока" построен на 95 процентов

Строительство приемного терминала для газопровода "Турецкий поток" завершено на 95 процентов. Об этом говорится в сообщении оператора проекта South Stream Transport B.V.

"Весь комплекс мероприятий идет в соответствии с графиком. Начало транспортировки газа планируется до конца 2019 года", - цитирует сообщение ТАСС.

Строительство приемного терминала ведется в западной части Турции рядом с населенным пунктом Кыйыкей. На терминале будут измеряться объем, температура, давление и состав полученного газа, после чего он будет поступать в газотранспортную систему Турции.

"Турецкий поток" проходит по дну Черного моря от российской территории до турецкого побережья, протяженность морской части составляет 930 километров. Сухопутная часть газопровода составит 180 километров. Пропускная способность "Турецкого потока" планируется на уровне 31,5 миллиарда кубометров газа в год, первые поставки ожидаются в конце 2019 года.