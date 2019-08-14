Приложите палец. В WhatsApp появилась долгожданная функция

Разработчики WhatsApp реализовали в свежей бета-версии мессенджера возможность авторизации по отпечатку пальца. Ранее эта функция появилась в WhatsApp для iOS.

Как пишет Android Police, установить бету 2.19.221 из Google Play не представляется возможным - нужно скачать и устано вить файл APK.

Включить вход по отпечатку пальца можно в настройках WhatsApp, в разделе "Учетная запись - Конфиденциальность". Можно выбрать, в каких случаях будет требоваться вход с использованием сканера - каждый раз, когда приложение открывается, или же в случае неактивности (доступны различные временные интервалы - одна минута или полчаса).