Путин призвал не ставить граждан в сложное положение с кредитами

Новости

Вышел трейлер экранизации песни Джорджа Майкла - с Эмилией Кларк 16:00
Технологические проекты для господдержки выберет межведомственная комиссия 16:00
В каких городах самые дешевые квартиры-студии в новостройках 15:56
В Санкт-Петербурге загорелись торговые павильоны с автотоварами 15:54
В Подмосковье мужчина признался в убийстве тещи 10 лет назад 15:53
В Кузбассе задержали дебошира, поджегшего полицейского 15:51
В Белогорском районе Крыма сгорело 150 гектаров леса 15:47
Руни вылечится от алкоголизма ради семьи 15:46
АвтоВАЗ не сертифицировал Lada Granta для учеников и инвалидов 15:45
В Рязани открылся самый большой в стране музей Солженицына 15:38
Леонардо Ди Каприо назвал роль, за которую ему стыдно 15:37
Новозеландский стрелок отправил из тюрьмы письмо в Россию 15:36
В Черногории ввели запрет на курение в ресторанах и кафе 15:34
В Санкт-Петербурге итальянских туристов стало вдвое больше 15:34
Москвич сдал в ломбард взятый в аренду Mercedes 15:32
На Кубани по факту ДТП с пятью погибшими возбуждено дело 15:30
БК "Химки" приобрели шведского форварда из НБА 15:28
Под Ачинском возобновили движение поездов 15:28
Представитель Джигарханяна прокомментировал госпитализацию артиста 15:27
В Крыму осуждена группа интернет-наркодилеров 15:23
В Подмосковье откроют кадетский класс Следственного комитета 15:19
Киевское "Динамо" уволило главного тренера Хацкевича после вылета из ЛЧ 15:15
Трамп обеднел на пять миллиардов долларов 15:15
Пациент ярославской больницы задушил соседа по палате 15:15
В Сочи ребенок сломал ногу, катаясь в море на "плюшке" 15:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ"-советы: Что посмотреть в кинотеатрах в августе
"РГ"-советы: Что посмотреть в кинотеатрах в августе
Как изменится материальное положение военнослужащих-контрактников
Как изменится материальное положение военнослужащих-контрактников
Почему горит тайга и как важен лес для Байкала
Почему горит тайга и как важен лес для Байкала
14.08.2019 15:28
Рубрика: Власть

Путин призвал не ставить граждан в сложное положение с кредитами

Текст: Кира Латухина
Не нужно доводить граждан до экстремального состояния при выдаче кредитов. Об этом заявил президент России на встрече с главой ВТБ. Андрей Костин согласился: банк должен быть с "человеческим лицом" и в ВТБ это понимают. Также речь шла о вероятном снижении ставок по ипотеке до конца года.
Владимир Путин с президентом – председателем правления Банка ВТБ Андреем Костиным. Фото: kremlin.ru Владимир Путин с президентом – председателем правления Банка ВТБ Андреем Костиным. Фото: kremlin.ru
Владимир Путин с президентом – председателем правления Банка ВТБ Андреем Костиным. Фото: kremlin.ru

Строительный комплекс переходит на новую систему работы. "И от того, как банковская система отреагирует на эти изменения, во многом будет зависеть функционирование, результаты всей строительной отрасли", - заметил Владимир Путин. "Знаю, что ваш банк тоже уже использует эскроу-счета вместе с вашими клиентами. Как идет эта работа?" - спросил он.

Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Эксперты рассказали, как изменятся цены на недвижимость осенью

"Действительно, вы правильно сказали, работа только началась: с 1 июля новый закон действует, новые правила. Но пока мы видим позитивный результат этой работы", - оценил Костин. "Что касается эскроу-счетов, то пока у нас в банке открыто где-то полторы тысячи счетов на сумму свыше 6 млрд. Мы вообще считаем, что до конца года будет открыто 25 тысяч счетов", - спрогнозировал он.

Активно идет работа с застройщиками по системе проектного финансирования: открыто 1800 счетов застройщиков и подписано 50 проектов на сумму 220 млрд рублей, и еще на 200 млрд рублей - в работе. "То есть это те деньги, которые пойдут непосредственно на строительство жилья для тех людей, которые потом будут открывать эскроу-счета", - уточнил докладчик. К удорожанию строительства это не приводит. "Пока проблем не вижу, честно говоря, в этой области", - заявил глава ВТБ.

"А в целом ипотека как себя чувствует, по вашим ощущениям?" - поинтересовался Путин. "Ипотека чувствует себя хорошо", - заверил Костин. "Никаких "мыльных пузырей" мы тут не видим", - добавил он. У банка ипотечный портфель - полтора триллиона, за первое полугодие прирос на 300 млрд - это 120-130 тысяч новых кредитов. "Примерно на четверть увеличение по сравнению с прошлым годом. Довольно быстрый рост. Но спрос продолжает быть стабильным. И мы видим, что наши клиенты сегодня активно к ней обращаются", - оценил докладчик.

Для упрощения работы внедряются новые цифровые методы. "У нас сегодня в Московском регионе уже можно подать заявку и пройти весь процесс через сайт банка и только один раз приехать, чтобы оформить кредит, - объявил глава ВТБ. - Мы планируем, что в конце года мы уже распространим это и на другие регионы". До конца года цель - перейти на платформу, по которой можно будет с помощью цифровых методов выбрать, продать, купить, отремонтировать жилье.

"Вы всегда спрашиваете стоимость ипотеки: по июню у нас средняя стоимость ипотеки 9,9 процента. Но мы видим, что в перспективе, - Центральный банк начал снижать ставку", - заметил Костин. "Мы считаем, что ставки пойдут вниз до конца года", - ожидает он. "Да, я тоже на это рассчитываю, имея в виду и снижение инфляции", - кивнул президент. "Вы нам поставили эту целевую задачу по ипотеке, поэтому будем над ней работать", - добавил собеседник.

Фото: EPA
ВС назвал условия, при которых нельзя забрать ипотечное жилье за долги

"Мы с коллегами из экономического блока правительства с участием председателя ЦБ обсуждали вопросы экономического развития на среднесрочную перспективу", - продолжил Путин. Один из вопросов -рост потребительского кредитования. "Есть ли здесь какие-то проблемные точки?" - спросил глава государства. "Это действительно один из наиболее динамично развивающихся секторов", - оценил Костин. "У нас немного более оптимистичные оценки. Мы все-таки считаем, что "точка кипения" еще не достигнута в этом вопросе. Но, безусловно, мы прислушиваемся к тому, что говорит руководство Центрального банка и правительства, - заверил он. - Мы уже усилили контроль за этим". И наиболее проблемным заемщикам кредиты не выдаются. Так что работу надо продолжать, но с четким пониманием рисков и с ограничителями на наиболее рискованные кредиты, считает Костин.

"И для того, чтобы людей не доводить до какого-то экстремального состояния, чтобы не ставить в сложное положение граждан", - заметил Путин. "Конечно. Мы стараемся. Мы и я лично рассматриваем заявки от людей и по ипотеке, мы и прощаем иногда, и рассрочки делаем, конечно, особенно многодетные семьи", - рассказал глава ВТБ. "Конечно, прежде всего банки должны быть с человеческим лицом, они должны всегда поворачиваться в сторону людей в таких проблемах, если, конечно, речь не идет о мошенничестве или еще о каких-то вопросах", - заключил он.

Власть Работа власти Госуправление Экономика Недвижимость Ипотека Президент Компании Финансы ВТБ Рынок кредитования
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков прокомментировал требования Минобрнауки к ученым
В Госдуме пояснили инициативу о запрете на старые автомобили
В Кремле высказались об идее четырехдневной рабочей недели
Аксенов назвал инициаторов водной блокады Крыма
Депутаты Верховной рады устроили перепалку из-за русского языка