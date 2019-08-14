Путин призвал не ставить граждан в сложное положение с кредитами

Строительный комплекс переходит на новую систему работы. "И от того, как банковская система отреагирует на эти изменения, во многом будет зависеть функционирование, результаты всей строительной отрасли", - заметил Владимир Путин. "Знаю, что ваш банк тоже уже использует эскроу-счета вместе с вашими клиентами. Как идет эта работа?" - спросил он.
"Действительно, вы правильно сказали, работа только началась: с 1 июля новый закон действует, новые правила. Но пока мы видим позитивный результат этой работы", - оценил Костин. "Что касается эскроу-счетов, то пока у нас в банке открыто где-то полторы тысячи счетов на сумму свыше 6 млрд. Мы вообще считаем, что до конца года будет открыто 25 тысяч счетов", - спрогнозировал он.
Активно идет работа с застройщиками по системе проектного финансирования: открыто 1800 счетов застройщиков и подписано 50 проектов на сумму 220 млрд рублей, и еще на 200 млрд рублей - в работе. "То есть это те деньги, которые пойдут непосредственно на строительство жилья для тех людей, которые потом будут открывать эскроу-счета", - уточнил докладчик. К удорожанию строительства это не приводит. "Пока проблем не вижу, честно говоря, в этой области", - заявил глава ВТБ.
"А в целом ипотека как себя чувствует, по вашим ощущениям?" - поинтересовался Путин. "Ипотека чувствует себя хорошо", - заверил Костин. "Никаких "мыльных пузырей" мы тут не видим", - добавил он. У банка ипотечный портфель - полтора триллиона, за первое полугодие прирос на 300 млрд - это 120-130 тысяч новых кредитов. "Примерно на четверть увеличение по сравнению с прошлым годом. Довольно быстрый рост. Но спрос продолжает быть стабильным. И мы видим, что наши клиенты сегодня активно к ней обращаются", - оценил докладчик.
Для упрощения работы внедряются новые цифровые методы. "У нас сегодня в Московском регионе уже можно подать заявку и пройти весь процесс через сайт банка и только один раз приехать, чтобы оформить кредит, - объявил глава ВТБ. - Мы планируем, что в конце года мы уже распространим это и на другие регионы". До конца года цель - перейти на платформу, по которой можно будет с помощью цифровых методов выбрать, продать, купить, отремонтировать жилье.
"Вы всегда спрашиваете стоимость ипотеки: по июню у нас средняя стоимость ипотеки 9,9 процента. Но мы видим, что в перспективе, - Центральный банк начал снижать ставку", - заметил Костин. "Мы считаем, что ставки пойдут вниз до конца года", - ожидает он. "Да, я тоже на это рассчитываю, имея в виду и снижение инфляции", - кивнул президент. "Вы нам поставили эту целевую задачу по ипотеке, поэтому будем над ней работать", - добавил собеседник.
"Мы с коллегами из экономического блока правительства с участием председателя ЦБ обсуждали вопросы экономического развития на среднесрочную перспективу", - продолжил Путин. Один из вопросов -рост потребительского кредитования. "Есть ли здесь какие-то проблемные точки?" - спросил глава государства. "Это действительно один из наиболее динамично развивающихся секторов", - оценил Костин. "У нас немного более оптимистичные оценки. Мы все-таки считаем, что "точка кипения" еще не достигнута в этом вопросе. Но, безусловно, мы прислушиваемся к тому, что говорит руководство Центрального банка и правительства, - заверил он. - Мы уже усилили контроль за этим". И наиболее проблемным заемщикам кредиты не выдаются. Так что работу надо продолжать, но с четким пониманием рисков и с ограничителями на наиболее рискованные кредиты, считает Костин.
"И для того, чтобы людей не доводить до какого-то экстремального состояния, чтобы не ставить в сложное положение граждан", - заметил Путин. "Конечно. Мы стараемся. Мы и я лично рассматриваем заявки от людей и по ипотеке, мы и прощаем иногда, и рассрочки делаем, конечно, особенно многодетные семьи", - рассказал глава ВТБ. "Конечно, прежде всего банки должны быть с человеческим лицом, они должны всегда поворачиваться в сторону людей в таких проблемах, если, конечно, речь не идет о мошенничестве или еще о каких-то вопросах", - заключил он.