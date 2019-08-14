Путин призвал не ставить граждан в сложное положение с кредитами

Не нужно доводить граждан до экстремального состояния при выдаче кредитов. Об этом заявил президент России на встрече с главой ВТБ. Андрей Костин согласился: банк должен быть с "человеческим лицом" и в ВТБ это понимают. Также речь шла о вероятном снижении ставок по ипотеке до конца года.

Строительный комплекс переходит на новую систему работы. "И от того, как банковская система отреагирует на эти изменения, во многом будет зависеть функционирование, результаты всей строительной отрасли", - заметил Владимир Путин. "Знаю, что ваш банк тоже уже использует эскроу-счета вместе с вашими клиентами. Как идет эта работа?" - спросил он.

"Действительно, вы правильно сказали, работа только началась: с 1 июля новый закон действует, новые правила. Но пока мы видим позитивный результат этой работы", - оценил Костин. "Что касается эскроу-счетов, то пока у нас в банке открыто где-то полторы тысячи счетов на сумму свыше 6 млрд. Мы вообще считаем, что до конца года будет открыто 25 тысяч счетов", - спрогнозировал он.

Активно идет работа с застройщиками по системе проектного финансирования: открыто 1800 счетов застройщиков и подписано 50 проектов на сумму 220 млрд рублей, и еще на 200 млрд рублей - в работе. "То есть это те деньги, которые пойдут непосредственно на строительство жилья для тех людей, которые потом будут открывать эскроу-счета", - уточнил докладчик. К удорожанию строительства это не приводит. "Пока проблем не вижу, честно говоря, в этой области", - заявил глава ВТБ.

"А в целом ипотека как себя чувствует, по вашим ощущениям?" - поинтересовался Путин. "Ипотека чувствует себя хорошо", - заверил Костин. "Никаких "мыльных пузырей" мы тут не видим", - добавил он. У банка ипотечный портфель - полтора триллиона, за первое полугодие прирос на 300 млрд - это 120-130 тысяч новых кредитов. "Примерно на четверть увеличение по сравнению с прошлым годом. Довольно быстрый рост. Но спрос продолжает быть стабильным. И мы видим, что наши клиенты сегодня активно к ней обращаются", - оценил докладчик.

Для упрощения работы внедряются новые цифровые методы. "У нас сегодня в Московском регионе уже можно подать заявку и пройти весь процесс через сайт банка и только один раз приехать, чтобы оформить кредит, - объявил глава ВТБ. - Мы планируем, что в конце года мы уже распространим это и на другие регионы". До конца года цель - перейти на платформу, по которой можно будет с помощью цифровых методов выбрать, продать, купить, отремонтировать жилье.

"Вы всегда спрашиваете стоимость ипотеки: по июню у нас средняя стоимость ипотеки 9,9 процента. Но мы видим, что в перспективе, - Центральный банк начал снижать ставку", - заметил Костин. "Мы считаем, что ставки пойдут вниз до конца года", - ожидает он. "Да, я тоже на это рассчитываю, имея в виду и снижение инфляции", - кивнул президент. "Вы нам поставили эту целевую задачу по ипотеке, поэтому будем над ней работать", - добавил собеседник.

"Мы с коллегами из экономического блока правительства с участием председателя ЦБ обсуждали вопросы экономического развития на среднесрочную перспективу", - продолжил Путин. Один из вопросов -рост потребительского кредитования. "Есть ли здесь какие-то проблемные точки?" - спросил глава государства. "Это действительно один из наиболее динамично развивающихся секторов", - оценил Костин. "У нас немного более оптимистичные оценки. Мы все-таки считаем, что "точка кипения" еще не достигнута в этом вопросе. Но, безусловно, мы прислушиваемся к тому, что говорит руководство Центрального банка и правительства, - заверил он. - Мы уже усилили контроль за этим". И наиболее проблемным заемщикам кредиты не выдаются. Так что работу надо продолжать, но с четким пониманием рисков и с ограничителями на наиболее рискованные кредиты, считает Костин.

"И для того, чтобы людей не доводить до какого-то экстремального состояния, чтобы не ставить в сложное положение граждан", - заметил Путин. "Конечно. Мы стараемся. Мы и я лично рассматриваем заявки от людей и по ипотеке, мы и прощаем иногда, и рассрочки делаем, конечно, особенно многодетные семьи", - рассказал глава ВТБ. "Конечно, прежде всего банки должны быть с человеческим лицом, они должны всегда поворачиваться в сторону людей в таких проблемах, если, конечно, речь не идет о мошенничестве или еще о каких-то вопросах", - заключил он.