Акция "Хоровод мира" пройдет на ВДНХ

Вечером в четверг главная выставка страны присоединится к акции "Хоровод мира". Об этом сообщает пресс-служба ВДНХ.

В честь юбилейного сезона на выставке пройдет большой хоровод-флешмоб, посвященный 80-летию ВДНХ. Все участники акции соберутся 15 августа около 18.00 на площади возле фонтана "Дружбы народов". Под саундтрек из кинофильма "Свинарка и пастух", прославившего на весь Советский Союз выставку, участники флешмоба возьмутся за руки так, чтобы с высоты квадрокоптера читалась юбилейная цифра 80. Вход на мероприятие свободный.

После того, как флешмоб состоится, праздник продолжат народные хороводы, хороводные игры, русские народные песни и танцы под живую народную музыку.

Напомним, что акции "Хоровод мира" пройдет в этом году в третий раз, в ней примут участие более 120 городов из России и мира. Основная цель акции - объединить людей разных культур, национальностей.