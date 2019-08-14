БК "Химки" приобрели шведского форварда из НБА

Баскетбольный клуб "Химки" усилился шведским форвардом Юнасом Жеребко, который на протяжении девяти сезонов играл в НБА.

Новичок подписал с "Химками" контракт до 2021 года. Это серьезное усиление для участника Евролиги и одного из претендентов на победу в Единой лиге ВТБ. Оба главных фаворита этого турнира - ЦСКА и "Химки" в нынешнее межсезонье провели успешную работу на трансферном рынке.

Последним клубом 32-летнего Жеребко был "Голден Стэйт", который в финале плей-офф НБА уступил "Торонто". В прошлом сезоне швед с учетом плей-офф провел 89 матчей, в среднем набирая 6.3 очка, 3.9 подбора и 1.3 передачи за 16.7 минуты.

Всего же за 9 сезонов в НБА за "Детройт", "Бостон", "Юту" и "Голден Стэйт" он провел 683 матча (в т.ч. 48 в плей-офф), средние показатели: 6.2 очка, 4 подбора, 0.8 передачи и 0.5 перехвата за 17.8 минуты.

"Юнас - очень хороший игрок, который может закрыть позицию четвертого и пятого номера. Он возвращается из НБА именно играющим баскетболистом, что не так часто случается, ведь многие европейские игроки сидят в США на скамейке. Также он прилично смотрелся в финале НБА. Жеребко я знаю давно, еще по тренировочному лагерю в Тревизо, когда мы вместе работали. Очень рад, что нам удалось заключить с Юнасом контракт. Это наш последний трансфер. Мы "закрыли" все позиции, и нынешней селекцией я остался доволен. Дальше - тренерская работа", - сказал главный тренер "Химок" Римас Куртинайтис.

"Рад, что у меня будет отличная возможность сыграть в одной из лучших команд Европы. Жду с нетерпением момента, когда смогу биться против топовых европейских соперников. Я провел десять лет в США и сейчас возвращаюсь в Европу, а Евролига всегда была турниром, в котором я хотел сыграть. О "Химках", игроках и тренерах я знаю многое. В команде собраны топовые российские и иностранные игроки, с которыми мне будет интересно поработать. Я играл против сборной России на чемпионате Европы и знаю, что такое европейский баскетбол, поэтому не думаю, что у меня возникнут какие-то проблемы с адаптацией. Постараюсь проявить свои лучшие качества в России и Европе, буду играть для болельщиков "Химок". Здорово, что теперь в нашей команде будет два шведа. Мне всегда нравилось, как играет Алексей Швед, мы уже успели пошутить на эту тему. Он очень талантливый игрок, буду рад стать его одноклубником. Также я буду рад изучить Россию и Москву, где я раньше никогда не был", - сказал Жеребко.