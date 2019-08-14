Лес - бес. Такая присказка была у моего свекра, более полувека отработавшего в лесхозах. Хорошо ориентируясь в любом лесу, он всегда брал с собой компас и спички - даже если шел собирать сухостой по лесной кромке. Потому что лес - бес.

Теперь об этом знают и те 1056 грибников, что заблудились в подмосковных лесах только в июле. По данным областного комитета лесного хозяйства, троих нашли мертвыми, еще трое провели в чаще несколько дней и едва выжили, а одного любителя тихой охоты ищут до сих пор. Остальных совместными усилиями нашли и вывели сотрудники участковых лесничеств, Мособлпожспаса, МЧС и волонтеры поисковой организации "Лиза Алерт". И, судя по прогнозам погоды, в августе и сентябре работы у них меньше не будет. Поговорив со спасателями и волонтерами, "РГ" собрала несколько историй, показывающих, как это на самом деле просто - пойти за грибами и заблудиться.

Все мхом поросло

82-летний Александр Карпущенков трое суток провел в лесу под Одинцовом. Ушел за грибами, отмахнувшись от телефона: "Зачем он мне, я все равно ничего не слышу". Родственники отпустили спокойно: местный житель, в эти леса он ходил неоднократно, а ориентировался чаще всего по мхам, которые, как известно, расположены с северной стороны дерева, и муравейникам, расположенным с южной. Но в тот день полил такой дождь, что лес моментально превратился в непроходимое болото и пенсионер, несмотря на приметы, сбился с пути. К вечеру дома спохватились, вызвали спасателей, но на звуковой поиск дедушка не откликнулся - глухой ведь. Каким-то чудом спасателям удалось увидеть в месиве грязи след сапога - по нему и определяли квадраты первоочередного поиска. Нашли живым.

"Мхи и муравейники - не работают! - категорично заявляет поисковик-доброволец Антон Анохин. - Во-первых, вмешательство человека в экосистему уже привело к тому, что во многих лесах и мох на мох не похож, и муравейники еще поищи, а во-вторых, практика наша показывает, что человека в состоянии паники народные способы ориентирования только путают". Лучший ориентир - это телефон с геолокацией. И хорошо бы активировать функцию обмена данными с телефонами близких. Ну или установить приложение "Родительский контроль", которое определяет местонахождение человека, даже если у него самый простой кнопочный телефон.

Когда собака - не друг

Александра Смирнова из Талдомского округа искали несколько суток. 86-летний пенсионер тоже всю жизнь прожил в этих краях, и родные с легким сердцем отпустили его по грибы, тем более, что за дедушкой увязался и домашний пес Феликс. И никто не проверил заряд телефона. А когда спохватились, телефон уже был недоступен.

Александра Смирнова нашли мертвым. И всего в километре от дома. А собака, на которую очень рассчитывали родные, сама вышла к людям, но совсем в другой стороне, и была при этом так дезориентирована, что едва не бросилась под машину.

Пойти за грибами — полдела. И еще полдела — вернуться. Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Через день и в том же округе - похожий случай, но с более счастливым концом. 80-летняя Лидия Пряда тоже ушла с собакой. Их искали всю ночь, и она это слышала, но, быстро обессилев, не смогла откликаться. И собака - такая же пожилая и вымотанная - только поскуливала. Ее и услышали поисковики.

"В лесу нельзя рассчитывать на собаку, найти путь домой из глубокой чащи может только специально обученный пес", - говорит координатор поискового отряда Эльвира Зайнулина. Еще неплохо справляются с этой задачей охотничьи породы - и то только в случае, если они регулярно тренируются охотой. А у обычных домашних собак "компаса" в голове нет. И нюх из-за сытой домашней жизни довольно средний.

Найти человека

Житель поселка Осаново-Дубовое, что находится под Шатурой, ушел погулять в ближний лес - и вернулся домой через 8 дней. 54-летнего Андрея Бугаева искали и с воздуха, и на земле, и надежда с каждым днем таяла - шли дожди, по ночам температура опускалась до 3-4 градусов, а пропавший ушел из дома в легкой куртке. Восемь дней он питался тем, что находил в лесу: грибы, черника, брусника. И нашли его не спасатели - случайный грибник, проходивший мимо. "К тому времени Бугаев был уже сильно истощен, с признаками обезвоживания организма, - вспоминает замначальника Шатурского территориального управления "Мособлпожспаса" Александр Козьмин. - Его выносили из леса на носилках". Идти до дороги, к слову, оказалось всего ничего - полтора километра. Но в этом и заключается коварство леса: можно упасть и больше не встать практически на пороге дома.

А круглосуточные поиски 73-летней Татьяны Зубовой в Щелковском округе продолжаются до сих пор. Она ушла за грибами 26 июля. Есть видео с поста охраны дачного товарищества, откуда пенсионерка начала свой путь: 4.30 утра, по дорожке бодро идет женщина в камуфляжном костюме и с грибной корзиной в руках. Лес начинается почти сразу от ворот СНТ - туда и сворачивает Зубова. Больше ее не видели.

Причин, по которым люди теряются в лесу, всего три, считает инструктор "Школы "Лиза Алерт" Ксения Кнорре-Дмитриева: "Первая и основная - это беспечность. Идут в лес, пренебрегая элементарными мерами предосторожности: не знают, как ориентироваться, не берут с собой телефон, не предупреждают близких, одеваются в темную и камуфляжную одежду, в которой быстро теряют друг друга из виду. Вторая причина - переоценка своих сил. Люди считают, что они отлично знают лес и пытаются выйти сами, долго плутают, тратят время и силы и лишь потом, когда забираются далеко в непролазную чащу, вызывают помощь. И третья причина - несчастные случаи". Последние не стоит недооценивать, они могут произойти из-за самой малости. Человек, например, споткнулся о корягу и подвернул ногу. И тогда он быстро домой не вернется. А не вернувшись вовремя, не примет лекарство, которое беспечно не взял с собой в лес. И по дороге ему станет плохо... Спасатели также напоминают: пожилые и ослабленные люди могут умереть от переохлаждения за считаные часы. А паника легко может спровоцировать сердечный приступ даже у человека со здоровым сердцем.

Потому что лес - бес.

Кстати

На выдумки хитры

Массовые поиски грибников в лесах, о которых сейчас не рассказывает только что ленивый, подвигают некоторых граждан на нестандартные поступки. Так, в Шатуре зафиксирован следующий случай: местный житель позвонил супруге и сообщил, что заблудился в лесу, а телефон сейчас сядет. Супруга, всполошившись, набрала 112 и потребовала немедленно приступить к поискам благоверного. В службе 112, чьи технические возможности позволяют "видеть" даже те смартфоны, что находятся вне зоны доступа, посмотрели геолокацию и обнаружили нужный аппарат вовсе не в лесу, а в городской квартире, где наряд полиции и застал разыскиваемого в объятиях совершенно посторонней женщины. Мужик решил провести ночь у любовницы, а утром прийти домой, как будто сам вышел из леса. Но спасательная техника оказалась хитрее.

Памятка

Три главных лесных "нельзя":

1. Идти в лес в камуфляжной одежде. Спасатели могут пройти в 10 метрах - и вас не заметить. Для лесных прогулок лучше всего обзавестись сигнальным жилетом - они недорогие и продаются на всех автозаправках.

2. Продолжать двигаться, осознав, что вы потерялись. Паника делает ваши движения хаотичными и трудно предсказуемыми для тех, кто будет вас искать. Осознали - остановитесь, вызывайте помощь и ждите.

3. Постоянно звонить куда-то. В лесу нужно экономить заряд телефона. Это правило относится и к близким потерявшегося человека. На вопрос "что ты видишь?" он все равно не ответит ничего, кроме "деревья", а заряд будет потрачен.