Девять ступенек заперли инвалида-колясочника дома

Шесть и потом еще три - всего девять обычных ступенек в стандартной тульской панельной девятиэтажке. И это мучительное препятствие, отделяющее Елизавету Алексеевну Заботину от всего мира, от активной жизни, от общения с людьми. Она - инвалид-колясочник первой группы, но в ее подъезде нет пандуса.

- Я приспособилась: если коляску кто-нибудь поможет спустить, то, держась за поручни, на одной ноге с трудом, но могу спрыгивать. Но потом за дверью - последние три - очень тяжело. А недавно у нас в подъезде меняли лифт. И с апреля на улицу вообще не выйти. Лифт уже заменили, но пускать, сказали, будут в августе, - рассказывает Елизавета Заботина.

Она не жалуется, просто не хочет быть обузой для окружающих. Говорит, что и сама со всем справится, вот только один раз бы помогли...

В седьмом подъезде этого же дома у Елизаветы Алексеевны живет подруга - тоже инвалид-колясочник. Они познакомились в больнице, у Марии нет обеих ног, муж тоже инвалид, на протезах. И у нее те же самые шесть ступенек до входной двери. Женщина приспособилась: она подкладывает на ступеньки картонку и спускается на руках. Такие кадры характерны для послевоенной хроники.

В официальном ответе из администрации Тулы на запрос "РГ" говорится, что в подъезде дома 9 по улице Бондаренко нет технической возможности для обустройства пандуса - "габариты внутриподъездного пространства" не позволяют сделать его "соответствующим требованиям действующего законодательства".

"В сложившейся ситуации целесообразно использование лестничного электрического подъемника (ступенькохода), включенного в Региональный перечень технических средств реабилитации, медицинских показаний, противопоказаний, сроков эксплуатации и технических характеристик технических средств реабилитации (далее - ТСР). В связи с этим по просьбе администрации города Тулы отделом социальной защиты населения города Тулы Заботиной Е.А. по компетенции даны необходимые разъяснения о порядке бесплатного обеспечения данным индивидуальным ТСР с предложением демонстрации его работы. До настоящего времени инвалидом не принято решение об обеспечении ТСР", - пишет заместитель главы администрации Тулы по социальной политике Надежда Токовая.

По словам Заботиной, ступенькоход не самая удобная конструкция. Как она пояснила, кто-то должен его на коляску надеть, сняв колеса, а после преодоления лестницы - все в обратной последовательности.

- Внучка видела в соседнем подъезде откидывающийся пандус. Он и людям не мешает, да и не только для инвалидов удобен - мамочки с колясками им пользуются, - говорит собеседница.

Действительно, в пятом подъезде этого же дома устроен такой пандус. Он легко откидывается одной рукой - сами попробовали, и по нему можно съехать, держась за перила. Выходит, есть решение! Но чиновникам легче дать отписку о "несоответствии требованиям законодательства".

К слову, Елизавета Заботина звонила на "прямую линию" с президентом РФ. Но жаловалась не на отсутствие пандуса, она просила главу государства сделать все, чтобы остановить войну на Донбассе. "У меня там родня, бабушке 94 года, а она сама огород вскопала. В послевоенные годы там было немного сытнее, и они помогали нам здесь. А теперь им бы помочь, а ни денег не перевести, ни посылку отправить", - поясняет женщина.

Когда материал готовился, Елизавета Алексеевна позвонила с радостной вестью: в подъезде включили лифт! Говорит, что свою роль в этом сыграло обращение "РГ".