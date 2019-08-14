Ярославский областной перинатальный центр открыл свои двери для... экскурсантов. Помещения клиники, а конкретно - акушерское физиологическое отделение, созданные там условия и используемое в работе оборудование получили возможность увидеть не только новоиспеченные мамочки, родившие здесь малышей, но и женщины, которые в ближайшей или отдаленной перспективе лишь собираются выполнить эту миссию, а также их мужья и родственники.

Чтобы попасть на необычную экскурсию, надо предъявить не билет, а справку о флюорографии не старше полугодовой давности, ну и надеть на ноги бахилы. Если женщина стоит на учете по беременности, то у нее нужная справка есть, а вот сопровождающим придется о ней позаботиться.

- Сейчас мы поднимемся на второй этаж, в приемное отделение, - начинает путешествие по центру заведующая акушерским физиологическим отделением Елена Степанова после того, как пришедшие гости показали нужные справки и сняли верхнюю одежду. Она проводит уже третью экскурсию и призналась корреспонденту "РГ", что не жалует это "музейное" слово применительно к клинике, предпочитая говорить "знакомство".

Поскольку объект для знакомства предложен специфичный, а мероприятие все же не день открытых дверей, экскурсионные группы формируются небольшие - четыре - шесть человек. Вот и на этот раз четыре будущие мамы, один будущий папа и находящаяся в ожидании внука бабушка заглянули в приемное отделение, оценили почти домашние удобства в бесплатных одноместных палатах, где молодые мамы с младенцами находятся после родов (кроме функциональной кровати для женщины и кроватки для малыша там есть пеленальный столик, холодильник, телевизор, санузел, система вызова дежурного персонала), побывали в столовой.

"Пациенты смогут увидеть, что все оборудование, позволяющее избежать перинатальных потерь или осложнений, у нас есть"

Но когда очередь дошла до одного из двенадцати суперсовременных индивидуальных родильных залов с кроватью-трансформером, которая путем несложных манипуляций превращается в родильное кресло, "экскурсовода" изумленные гости вопросами просто засыпали. Оказалось, многие не представляли, какие условия здесь созданы, а на экскурсию будущих мам привело хорошо понятное беспокойство: где рожать, когда поступать в клинику, на каких этапах чего ожидать...

Несмотря на то, что в перинатальный центр госпитализируются прежде всего женщины с беременностью повышенной группы риска, при наличии свободных мест там принимают и рожениц без показаний. Поэтому возможность родить ребенка в условиях центра более чем реальна - надо лишь прийти сюда на прием к акушеру-гинекологу.

- Мы хотим, чтобы пациенты могли заранее увидеть условия, в которые они будут госпитализированы, чтобы у них сложилось свое впечатление, а не по каким-то рассказам, которые зачастую невнятны. Некоторые отзывы вроде и положительные, а читаешь - такая ерунда написана, - рассказывает о том, как появилась идея проводить экскурсии, директор перинатального центра Сергей Кирдянов. - Мы хотим, чтобы мамочки знали, что все оборудование, позволяющее избежать каких-то перинатальных потерь или осложнений, у нас есть. Чтобы женщины все сами увидели и не беспокоились, если это возможно.

Эта цель - успокоить будущих мам - уже третий раз благополучно была достигнута. По словам Елены Степановой, гости всегда уходят в хорошем настроении и признаются, что "таких условий вообще никогда не видели".

Одна из побывавших на "знакомстве" беременных женщин (40 лет), например, очень переживала, сможет ли она родить естественным путем, если первого ребенка она несколько лет назад произвела на свет с помощью кесарева сечения. Она уже точно знает, что будет рожать в перинатальном центре, и пришла сюда на экскурсию именно для того, чтобы избавиться от тревожности: не только посмотреть условия, но и обговорить свою ситуацию, посоветоваться с врачами. С ней обсудили практически все нюансы будущих родов, и дама ушла успокоенная.

Компетентно

Сергей Кирдянов, директор Ярославского областного перинатального центра:

- Согласно федеральной программе развития здравоохранения, к 2025 году уровень младенческой смертности в стране не должен превышать 4,5 случая на тысячу. А у нас уже за 2018 год - 3,4 случая на тысячу, и первое полугодие нынешнего года показало, что эти цифры стабильны. Основной контингент детей, которые умирают в течение первого года, - это дети с экстремально низкой массой тела при рождении. В 2018 году их доля составила 30 процентов, и наши мероприятия по снижению младенческой смертности сосредоточены именно на этой группе. В настоящее время 95 процентов таких детей рождаются в перинатальном центре, что снижает риски неблагоприятного исхода. Кроме того, за последние пять лет мы на 20 процентов снизили частоту рождения таких детей за счет применения технологий донашивания беременности до более поздних сроков.