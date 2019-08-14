Маленко: Куда направить энергию протеста молодняка, решают абсолютно циничные люди

Куда направить энергию протеста молодняка, решают абсолютно циничные люди. Такое мнение выразил художественный руководитель Московского театра поэтов Владислав Маленко.

Мне кажется, что есть какой-то "продюсерский центр" или несколько таких штабов, в которых абсолютно циничные люди рассчитывают как, когда и куда можно направить энергию протеста молодняка. Причем этим "продюсерам" не нужна ни Москва, ни страна, ни другие люди. Потому что цель этих господ - не повышение уровня жизни людей в Москве, их цель - власть. А в конечном итоге - разрушение государственности. Нельзя лечить ангину, засовывая в горло раскаленную кочергу. Они же рассчитывают на внешние эффекты, на громкие ритмы, на совместные кричалки...

Никто не говорит, что проблем нет. Только решать их надо по-другому. Использовать молодых, которые действительно хотят любить свой город подло. И желание перманентного бунта, как правило, свойственно людям, которые либо не помнят и не знают о последствия, либо знают и цинично выполняют чей-то план.

Эти "пастухи-майданщики" потом из Москвы и из страны свалят, а расхлебывать все будут те же, кого они призывают жечь новые покрышки. Я был на Второй чеченской войне как военный корреспондент и знаю, что, когда действительно трудно, этих "деятелей" днем с огнем не сыщешь. Им страна не нужна. Они ее, мягко говоря, не любят. И этот город им чужой. А еще у них есть убеждение, что если ты художник, ты поэт, то ты должен против всего протестовать. Они на этом играют с теми, кто не видит целого и не может на два хода вперед увидеть ситуацию. Достоевский назвал таких слабо-сильные бунтовщики...

И когда вот такие "деятели" выставляют людей в погонах серыми, страшными представителями власти, которые на самом деле в подавляющем большинстве являются честными, отважными служивыми людьми, рискующими своей жизнью, вот это уже работа по разделению общества, по унижению образа человека в погонах, исполняющего свой долг.

В Америке если "чуваки" подозрительно смотрят на полицейских, их в тюрьму сажают. И никто не церемонится, как у нас. Почитайте мою поэму "Москва". Там кое-что об этом изложено еще десять лет назад.

В отличие от большинства "защитников" Москвы я здесь, на Маяковке, родился, мой отец родился и вырос на Берсеневской набережной, и потому у меня есть возможность видеть, как город меняется к лучшему. И все эти "майданы по пятому кругу" с вовлечением школьников, весь этот устаревший акционизм в стиле поджигателей дверей просто уже немоден и раздражает и туристов, и гостей, и аборигенов.

Такую точку зрения я имел всегда. И когда одни в детских сад ходили, а другие "бабло рубили" в двухтысячных, мы деньги собирали и отправляли из Москвы в Чечню "гуманитарку". Именно поэтому я имею право это все говорить.