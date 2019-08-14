Маленко: Куда направить энергию протеста молодняка, решают абсолютно циничные люди

Новости

В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев 12:35
В России подорожали семь моделей Renault 12:33
Аксенов назвал инициаторов водной блокады Крыма 12:22
XI Московская премия Urban Awards 2019 пройдет в конце ноября 12:20
Под Тверью проверят данные о нападении стаи собак на ребенка 12:19
В комитете Госдумы по транспорту оценили идею запрета старых машин 12:17
Боксер Ярд пообещал нокаутировать Ковалева 12:15
В Карелии возбудили дело после посадки на мель теплохода "Сапфир" 12:14
Acura Type S показал будущее "заряженных" моделей марки 12:05
Лукашенко оценил развитие регионов Могилевской области 12:01
Военные из пяти стран десантировались на Эльбрус 12:01
В Москве подвели промежуточные итоги работы спасателей на мотоциклах 12:00
Камчатский вулкан Карымский выбросил пепел на 4,5 км 11:59
Появилось видео с места жесткой посадки вертолета на Камчатке 11:59
Видео: В Екатеринбурге из-под асфальта забил гейзер с горячей водой 11:56
В санатории, чей автобус попал в ДТП в Новороссийске, нашли нарушения 11:50
В Дербенте археологи нашли следы древнего жилья 11:48
Полиция Карелии проверит факт избиения мальчика за кражу колбасы 11:45
Военные отменили выезд жителей из поселка Ненокса 11:42
ЦОДД раскрыл адреса новых камер на дорогах Москвы 11:38
Приемный терминал для "Турецкого потока" построен на 95 процентов 11:35
В Астрахани экс-полицейского осудили за пытки электрошокером 11:30
Аномальная молния ударила у Северного полюса 48 раз 11:30
В Коми дожди отрезали жителей четырех сел от большой земли 11:27
В Нижнем Новгороде реабилитацией пациентов займутся роботы 11:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ"-советы: Что посмотреть в кинотеатрах в августе
"РГ"-советы: Что посмотреть в кинотеатрах в августе
Как изменится материальное положение военнослужащих-контрактников
Как изменится материальное положение военнослужащих-контрактников
Почему горит тайга и как важен лес для Байкала
Почему горит тайга и как важен лес для Байкала
14.08.2019 12:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Маленко: Куда направить энергию протеста молодняка, решают абсолютно циничные люди

Куда направить энергию протеста молодняка, решают абсолютно циничные люди. Такое мнение выразил художественный руководитель Московского театра поэтов Владислав Маленко.
Фото: Максим Григорьев/ТАСС Фото: Максим Григорьев/ТАСС
Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Мне кажется, что есть какой-то "продюсерский центр" или несколько таких штабов, в которых абсолютно циничные люди рассчитывают как, когда и куда можно направить энергию протеста молодняка. Причем этим "продюсерам" не нужна ни Москва, ни страна, ни другие люди. Потому что цель этих господ - не повышение уровня жизни людей в Москве, их цель - власть. А в конечном итоге - разрушение государственности. Нельзя лечить ангину, засовывая в горло раскаленную кочергу. Они же рассчитывают на внешние эффекты, на громкие ритмы, на совместные кричалки...
В Кремле прокомментировали протесты в Москве

Никто не говорит, что проблем нет. Только решать их надо по-другому. Использовать молодых, которые действительно хотят любить свой город подло. И желание перманентного бунта, как правило, свойственно людям, которые либо не помнят и не знают о последствия, либо знают и цинично выполняют чей-то план.

Эти "пастухи-майданщики" потом из Москвы и из страны свалят, а расхлебывать все будут те же, кого они призывают жечь новые покрышки. Я был на Второй чеченской войне как военный корреспондент и знаю, что, когда действительно трудно, этих "деятелей" днем с огнем не сыщешь. Им страна не нужна. Они ее, мягко говоря, не любят. И этот город им чужой. А еще у них есть убеждение, что если ты художник, ты поэт, то ты должен против всего протестовать. Они на этом играют с теми, кто не видит целого и не может на два хода вперед увидеть ситуацию. Достоевский назвал таких слабо-сильные бунтовщики...

И когда вот такие "деятели" выставляют людей в погонах серыми, страшными представителями власти, которые на самом деле в подавляющем большинстве являются честными, отважными служивыми людьми, рискующими своей жизнью, вот это уже работа по разделению общества, по унижению образа человека в погонах, исполняющего свой долг.

Фото: Александр Корольков/ РГ
Почему участники незаконных "прогулок" могут попасть под 212-ю статью УК

В Америке если "чуваки" подозрительно смотрят на полицейских, их в тюрьму сажают. И никто не церемонится, как у нас. Почитайте мою поэму "Москва". Там кое-что об этом изложено еще десять лет назад.

В отличие от большинства "защитников" Москвы я здесь, на Маяковке, родился, мой отец родился и вырос на Берсеневской набережной, и потому у меня есть возможность видеть, как город меняется к лучшему. И все эти "майданы по пятому кругу" с вовлечением школьников, весь этот устаревший акционизм в стиле поджигателей дверей просто уже немоден и раздражает и туристов, и гостей, и аборигенов.

Такую точку зрения я имел всегда. И когда одни в детских сад ходили, а другие "бабло рубили" в двухтысячных, мы деньги собирали и отправляли из Москвы в Чечню "гуманитарку". Именно поэтому я имею право это все говорить.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Митинги и шествия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Аксенов назвал инициаторов водной блокады Крыма
СМИ назвали принадлежность приблизившегося к борту Шойгу истребителя НАТО
Число пострадавших при взрывах под Ачинском выросло до 40 человек
Власти Грузии занизили ущерб от потери российских туристов
Врачи назвали опасной четырехдневную рабочую неделю