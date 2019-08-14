Москвич сдал в ломбард взятый в аренду Mercedes

Нажиться на взятой в аренду машине смог предприимчивый житель столицы. Он арендовал в центре столицы Mercedes-Benz стоимостью в три миллиона рублей, после чего сдал дорогой автомобиль в ломбард, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

После истечения договора, заключенного на пять дней, арендатор не вернул машину и перестал выходить на связь. Установленное в автомобиле оборудование быстро позволило отыскать транспортное средство… в ломбарде.

Проводится проверка, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение