В Москве стало на одно оригинальное общественное пространство больше - в Лефортово на территории бывшего завода "Серп и молот" разбили необычный парк с детскими и спортивными площадками, а также мостом и висячими садами. Корреспондент "РГ" прогулялся по новой достопримечательности, а заодно вспомнил, какие еще старые промзоны Москвы могут похвастать эффектной архитектурой и ландшафтным дизайном.





Качели под мостом

Новый парк назвали "Зеленая река" - он действительно вытянутой формы и как бы течет внутри большого жилого квартала, введенного в эксплуатацию этим летом. Тем не менее новая прогулочная зона площадью около двух гектаров открыта для всех желающих - в минувшие выходные там можно было застать горожан из разных районов столицы.

"В перспективе парк протянется на два километра через весь новый комплекс, от улицы Золоторожский Вал до проезда Завода Серп и Молот, - рассказали "РГ" в пресс-службе компании-застройщика. - Он займет площадь порядка 10 гектаров - около 20% от всей территории новой застройки".

Однако уже сейчас в парке есть на что посмотреть. Во-первых, тут интересный ландшафт - перепад высот между основным уровнем квартала и прогулочной зоной достигает пяти метров. То есть парк раскинулся в своеобразной низине. Над самой глубокой ее частью перекинут мост - он стоит на 11 опорах-кадках 4-метровой высоты. Помимо утилитарной поддерживающей функции они играют роль оригинальных цветников - в них высажены крупномерные деревья и вьющийся виноград, который ниспадает с опор и образует висячие сады.

Под мостом устроена зона отдыха - там можно покачаться на больших качелях, поиграть в настольный теннис и шахматы, отдохнуть на мягких пуфах. Все это пространство укрыто от дождя плоскостью моста, так что проводить там время можно в любую погоду. В будущем это место предполагается использовать в качестве летнего кинотеатра, лектория и концертной эстрады. В открытой части парка роль декоративной крыши играет пергола - это конструкция оригинальной формы, протянутая над пешеходными дорожками. Она называется "Таинственный лес", поскольку навес сделан из натуральной лиственницы. А детские площадки площадью 1300 "квадратов" назвали "Сказочные острова" - в их оформлении тоже использовали много дерева, в том числе цельные бревна.

Интересны и аттракционы на детских площадках - среди них есть развивающие комплексы, высокая закрученная горка, забираться на которую нужно по веревочной лестнице, и даже детский экскаватор. Это тренажер, с помощью которого ребенок может вести настоящие раскопки в песочнице, - по выходным к нему выстраивается очередь из маленьких посетителей.

Взрослым тоже есть чем заняться - спортивная площадка укомплектована современными тренажерами, турниками и другими снарядами. За общепит пока отвечает небольшой киоск с бургерами и хот-догами, хотя в прилегающих новостройках первые этажи нежилые и там наверняка откроются кафе.

Встретимся на перголе

"Зеленая река" - не единственный пример качественной реновации столичных промзон. В прошлом году парк похожего формата открылся на месте бывшего завода-автогиганта "ЗИЛ". Там сейчас строится новый городской микрорайон, частью которого уже стала "Тюфелева роща" - именно так назвали новый парк. На 10 гектарах поместились около четырех тысяч деревьев, большая детская площадка с батутами, горками и мини-скалодромом, спортивная зона с тренажерами, площадки для игры в волейбол, баскетбол и большой теннис. Но главная местная изюминка - протянутая через весь парк железная пергола, сделанная из кортеновской стали. Особенность этого материала в том, что проржавев один раз, он сохраняет свой цвет. При этом по перголе можно гулять - она представляет собой длинный пешеходный мост, выстланный деревом и огороженный стеклянными поручнями.

О значимости парка говорит хотя бы тот факт, что в этом году он вошел в шорт-лист международной архитектурной премии World Architecture Festival 2019 - ее еще часто называют архитектурным "Оскаром". За победу в номинации Landscape столичному парку предстоит побороться с проектами Австралии, Китая, Испании, Сингапура и Новой Зеландии.

Еще один впечатляющий новый московский парк расположился на Ходынском Поле - его тоже открыли прошлой осенью. Большую зону отдыха разбили на месте старого аэропорта, а главная парковая аллея проходит прямо по взлетной полосе.

Кстати

Прогулка по "Аллее сказок"

В этом году благоустроят 16 городских парков, в том числе "Дубки", парк Дружбы, Детский Черкизовский парк и парк вдоль набережной Москвы-реки в Капотне. На многих из них работы уже подходят к концу - парки "Аллея сказок" и "Аллея влюбленных" в Некрасовке, к примеру, планируют открыть уже в сентябре.