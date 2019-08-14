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14.08.2019 20:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Из виллы - в СИЗО

Началось рассмотрение дела экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 180(7938)
В среду случилось то, чего отечественные правоохранители ожидали без малого десять лет - Алексей Кузнецов, обвиняемый в хищении более 11 млрд рублей, присел на скамью подсудимых.
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Началось рассмотрение в особом порядке уголовного дела в отношении бывшего министра финансов Московской области.

Фото: Следственный комитет РФ/ ТАСС
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Он обвиняется в совершении десяти преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), девяти преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 174.1 УК РФ ("Легализация денежных средств"), и трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата").

Кузнецов признал вину по всем пунктам обвинения. Именно поэтому его дело рассматривается в особом порядке. Особый порядок, это когда согласный со всеми обвинениями гражданин получает не больше двух третей от максимального срока наказания.

Да и проходит такой процесс практически мгновенно, чуть ли не за один день. Ведь в суде не будут изучаться доказательства, не станут допрашивать свидетелей. Не будут выступать ни прокурор, ни адвокат.

Скорее всего именно такую тактику Кузнецову предложила защита. Ведь вину бывшего высокопоставленного чиновника сейчас доказывать легко.

Кузнецов - почти последний фигурант этого уголовного дела. Уже семь его "коллег" по этой преступной группе были осуждены, еще четверо находятся в международном розыске. Заочно вынесен приговор бывшей супруге Кузнецова Жанне Булах, которая скрывается в США. Она признана виновной в мошенничестве, легализации денежных средств и иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления. Уголовное дело в отношении Булах было выделено следствием в отдельное производство.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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В такой ситуации доказывать, что ты "белый и пушистый" нереально. А признание вины - быстрое завершение процесса и переезд в колонию, где условия содержания лучше, чем в следственном изоляторе. Да и срок будет меньше предполагаемого.

Как рассказывали корреспонденту "РГ" в Следственном комитете, по их версии, "пик" преступной деятельности Кузнецова пришелся на 2005-2008 годы. Тогда всесильный чиновник "в составе организованной преступной группы" совместно с некоторыми чиновниками правительства Подмосковья "похитил у предприятий ЖКХ права требования задолженности к муниципальным образованиям, а также денежные средства областных организаций на сумму более 11 миллиардов рублей".

Кузнецов признал вину. Его дело рассматривается в особом порядке, когда обвиняемый получает не больше двух третей от максимального срока наказания

Эти сумасшедшие даже спустя десятилетие деньги ушли на счета подконтрольных фирм и иностранных компаний. На "подмосковные деньги" покупалась роскошная недвижимость за границей. Кроме того, Кузнецов совместно с сообщниками растратил бюджетные средства.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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По информации СК РФ, во время следствия в России нашли богатства, которые сбежавшая семья вывезти банально не успела. Были обнаружены предметы антиквариата, "представляющие художественную и историческую ценность", которые Жанна Булах пыталась вывезти в Финляндию. Среди этих 1357 объектов были печатные издания и книги, картины, предметы мебели, интерьера, монеты, доспехи и иное ценное имущество.

Скоро исполнится девять лет, как Алексей Кузнецов был объявлен в федеральный, а потом и международный розыск. Взяли его во Франции, когда он приехал на свою виллу.

Процесс экстрадиции Кузнецова из Франции начался в 2013 году. Суды в двух городах прошли с участием представителя Генпрокуратуры РФ. Французские суды подтвердили - просьба об экстрадиции - обоснованна. Премьер-министр Франции подписал декрет о выдаче экс-чиновника осенью 2017 года. Госсовет Франции жалобу Кузнецова отклонил.

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