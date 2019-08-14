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14.08.2019 15:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пациент ярославской больницы задушил соседа по палате

Текст: Антон Валагин (Ярославль)

Ярославские следователи возбудили уголовное дело об убийстве пациента больницы в Ростове Великом.

Тело 69-летнего мужчины нашли 12 августа, он был задушен. По подозрению в совершении убийства задержан 47-летний сосед погибшего по палате.

Фото: Алексей Сухоруков/РГ
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- По данным следствия, 10 августа подозреваемый был госпитализирован в терапевтическое отделение ростовской больницы. Некоторое время спустя медики обратили внимание на неадекватное поведение пациента и мужчину отвезли в Ярославль, в областную психиатрическую лечебницу. Однако там отказались его принять, не выявив при осмотре необходимых показаний. В ночь на 12 августа странного больного вернули в Ростов Великий. Еще до рассвета он внезапно напал на соседа по палате и задушил его, - рассказала представитель регионального управления СКР Кристина Гузовская.

Сейчас подозреваемый снова доставлен в Ярославль - судебная экспертиза должна установить его душевное состояние на момент совершения преступления. Уголовное дело против него возбуждено по статье 105 УК РФ (убийство).

Также следователи намерены дать правовую оценку действиям персонала психиатрической больницы, отказавшегося госпитализировать опасного больного, а также медиков Ростова Великого, не обеспечивших безопасность своих пациентов.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область
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