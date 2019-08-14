После того, как в Вышневолоцкую ЦРБ попал на лечение приехавший в регион финский подросток, состояние одного из зданий клиники заинтересовало даже следственные органы СК РФ.

О том, в каких условиях в Вышнем Волочке люди до самого последнего времени лечились от инфекционных заболеваний, одному из тверских информационных порталов рассказала семья, приезжавшая в начале июля из Финляндии в Вышний Волочек в гости к знакомым. Подросток из этой семьи отравился купленным в магазине молочным продуктом и попал на лечение в соответствующее отделение ЦРБ. Но если местное население к больничным интерьерам, видимо, притерпелось, то зарубежные гости молчать не стали: увидев облезлые, потрескавшиеся и местами выкрошенные до кирпича стены палат, ржавые, много лет не видевшие покраски батареи, линолеумные заплаты на полу и следы сырости и плесени на потолках, они пришли в ужас. Сделанные в больнице фото отправились к финским друзьям семьи и разлетелись по соцсетям, выставив тверское здравоохранение, мягко скажем, не в лучшем свете.

Вдобавок выяснилось, что в плачевном состоянии находится не только инфекционное отделение больницы, но и расположенное в том же здании психиатрическое. По словам ведущего инженера-строителя Вышневолоцкой ЦРБ Лидии Федотовой, проработавшей в больнице больше 20 лет, там "удобства" еще хуже. Кроме того, реальную опасность и для пациентов, и для медиков представляют ветхие чердачные перекрытия 90-летнего, капитально не ремонтированного здания.

- Вышневолоцкий межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тверской области проводит доследственную проверку в связи с сообщениями в СМИ об угрозах обрушения чердачного перекрытия психиатрического отделения ЦРБ и травмирования пациентов. По ее результатам будет принято процессуальное решение, - сообщила официальный представитель СУ СК РФ по Тверской области Валерия Павлова.

Вопрос об аварийном состоянии здания ЦРБ главврачи поднимали с начала 2000-х годов

Но если после скандала с юным финном в инфекционном отделении начался косметический ремонт и пациентов там сейчас нет, то психиатрическое продолжает функционировать - переселить его некуда. Впрочем, некоторые представители ЦРБ полагают, что масштаб проблем все же преувеличен. Так, по словам одного из руководящих сотрудников ЦРБ, просившего не называть его имя, официально здание аварийным не признано.

По словам Лидии Федотовой, вопрос о приведении "убитого" помещения в нормативное состояниет главврачи ЦРБ поднимали с начала 2000-х годов. В 2008-м и 2010-м объект даже включали в областную инвестпрограмму, но из-за отсутствия средств дважды же оттуда и исключали.

И вот ведь чудо: сразу после ознакомления жителей Европы с вышневолоцким здравоохранением в инфекционном отделении ЦРБ начался косметический ремонт, а региональный минздрав объявил, что скоро для него будет построено новое здание.

Дословно

Министерство здравоохранения Тверской области: "Для размещения инфекционного отделения Вышневолоцкой ЦРБ будет построено новое, отдельно стоящее здание. Администрация больницы разработала техническое задание на проектирование здания на 25 коек. Предполагаемый срок строительства - 2021 - 2022 годы. Инфекционное отделение Вышневолоцкой ЦРБ оказывает медицинскую помощь пациентам Вышневолоцкого городского округа, Фировского и Спировского районов. Оно расположено в приспособленном двухэтажном здании 1920-х годов постройки".