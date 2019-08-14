В Епифани Тульской области накануне Медового спаса прошла традиционная ярмарка. С самого утра около Никольского собора (к слову, это почти точная копия Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге) выстроились пасечники. Мед цветочный, гречишный, фацелиевый... Разный на цвет, вкус и запах.

Несмотря на все сложности, меда на ярмарке было много и на любой взыскательный вкус. Фото: Роман Солопов

Сто лет назад на Епифанскую ярмарку съезжались купцы со всех соседних губерний - по свидетельству историков музея "Куликово поле", в начале прошлого века она была самой популярной в верховьях Дона. С 2003 года музейщики эту ярмарку возрождают, чтобы вновь вдохнуть жизнь в бывший уездный городок. С тех пор география продавцов и гостей существенно расширилась - в Епифань приезжают из Московской, Калужской и Воронежской областей, Липецка и Ельца, Орла и Рязани, и из более отдаленных регионов - Ростова-на-Дону, Белгорода, Архангельска, Новгородской области...

Меда в этом году привезли не меньше, чем в прошлом, да и цены не выросли: трехлитровую банку лакомства продавали от 900 до 1200 рублей. Пасечники говорят, что дороже мед не продашь. А на вопрос про гибель пчел все дружно отвечали, что их эта напасть не коснулась.

- Никто вам тут не признается, что у него пчелы погибли, - пояснил "РГ" пчеловод Виталий с пасеки "Надежда". - Все боятся, что покупатель решит: плохой продукт с пестицидами. Но это заблуждение: меда с пестицидами быть не может. Пчела не доносит такой мед до улья - она умирает.

Виталий пояснил, что он не осуждает фермеров: "кто работает на земле, тому нужен урожай, если насекомые его съедят, он останется без урожая".

О том, что главное - это личные договоренности между фермером и пасечником, говорили все пчеловоды

- Просто фермерам и пчеловодам надо договариваться о времени. После того, как пчела залетела в улей, можно обрабатывать поля. За ночь все оседает и не превращается в росу. А то получается так: фермер опрыскал, а пчела эти капельки воспринимает как нектар и погибает, - заключил пчеловод.

О том, что главное - личные договоренности между фермером и пасечником, говорили все пчеловоды. Там, где такие отношения сложились, проблем нет: пасечники советуются, куда лучше поставить ульи, а аграрии предупреждают их о предстоящих работах. Пчеловоды говорят, что хуже всего там, где крупные хозяйства обрабатывают поля с самолетов - с авиацией не договоришься.

- У нас были обработки только по ночам, - рассказал Олег Алексеевич из деревни Зубовка Кимовского района. - Агроном СПК имени Василия Стародубцева давал мне, как старшему, информацию, что собираются опрыскивать. Я сообщал всем пчеловодам в деревне: в 19.30 закрывайте, открываемся не раньше 15 часов следующего дня. Речь в этой ситуации не о везении - о человеческих отношениях. Тут еще важно: какой применяют пестицид. Есть такие, которые действую до нескольких недель. У нас, к счастью, такие не применяли.

Олег Алексеевич пчелами занимается уже сорок лет - с самого детства. Без пасеки свою жизнь не представляет. В случае нештатной ситуации пояснил алгоритм действий: прежде всего отобрать подмор, дать информацию в ветстанцию, а потом они оценят ситуацию. Но на компенсацию не особо при этом рассчитывает. Гибель семей для многих - это невосполнимая потеря. Так, одна пчелосемья стоит примерно четыре тысячи рублей. Два десятка ульев - небольшая пасека, а есть пасеки и больше ста ульев. Восстановить такие потери непросто.

- Да и не каждый это может пережить - пчелы это ж, как семья, - заключает Олег Алексеевич.

Тем временем ярмарка набирала обороты. Шла бойкая торговля, о проблемах старались не говорить - обсуждали цены, как пчела на липу в этом году не пошла и другие темы профессионалов сладкого дела...

Между тем

В Калужской области региональный минсельхоз провел профилактическую работу с владельцами пасек и сельскохозяйственных организаций. Во всех районах чиновники собрали тех и других и "дали рекомендации по надлежащей организации проведения обработок посевов сельхозкультур и растений".

Владельцам пасек рекомендовано размещать ульи в лесных массивах, на расстоянии не ближе трехсот метров от земель, занятых посевами сельскохозяйственных культур. В свою очередь руководителям сельхозпредприятий посоветовали заблаговременно уведомлять население и владельцев пасек о месте и времени проведения обработки посевов с помощью объявлений в районной газете, на сайте администрации района и рассылки смс-сообщений владельцам пасек.

К слову, за 2018 год производство товарного меда в областных хозяйствах всех категорий (их насчитывается 1568) составило 545 тонн - 106,1 процента к уровню 2017 года.