В Липецкой области объявили о беспрецедентных субсидиях многодетным семьям: из региональной казны выделят средства на компенсацию 30 процентов затрат на строительство дома. Соответствующий законопроект принят областным советом депутатов. Семьи с тремя детьми получат по 810 тысяч рублей, с четырьмя - 972 тысячи рублей, пятью - 1 миллион 134 тысячи, шестью - 1 миллион 296 тысяч, а с семью детьми - 1 миллион 458 тысяч рублей.

Как отметили в региональном парламенте, эти цифры рассчитывались по определенной методике, да и сам законопроект - решение настолько взвешенное, что обсуждать его лишний раз не имеет смысла. Все дело в том, что проблема пустующих участков, выделенных многодетным семьям по федеральной программе, в последнее время назрела так остро, что в регионе просто были вынуждены принимать решения.

Более восьми тысяч наделов земли многодетным семьям были отданы, но лишь единицы начали строительство. На вопрос - почему так сложилось, сами землевладельцы готовы отвечать с калькулятором в руках. Первое - нужны средства на строительство, и если первые деньги - а зачастую это материнский капитал - еще можно собрать, то, как двигаться выше фундамента, мало кто представляет.

Взять кредит на строительство в банке? Эта идея лишь казалась выходом из тупика, но на самом деле оставалась иллюзией. Кредит можно было получить лишь потребительский - под высокий процент и максимум на пять лет. Но даже если семья как минимум с тремя детьми в состоянии платить банку кругленькую сумму каждый месяц, то строиться в чистом поле решались только самые отчаянные. Остальные же предпочитали ждать, но и те и другие стали сетовать на то, что программа ИЖС для многодетных, ставшая надеждой на расширение и комфортную жизнь, "хромает на обе ноги".

150 тысяч квадратных метров жилья введут в поселке Радужный под Липецком

Региональные власти людей услышали. Первое, что стали делать еще весной - обустраивать сельские дороги в будущем жилом массиве неподалеку от Липецка. Этот поселок назвали Радужным, и если сначала топоним произносили чуть ли не с сарказмом, теперь все изменилось. Дороги по будущим улицам отсыпает техника: ведь до этого после любого дождя владельцы участков даже не могли проехать к ним, чтобы банально покосить сорняки. Теперь - работа кипит и на участках, и на муниципальной земле. Не за горами и завершение строительства инженерных сетей, на обустройство которых добились субсидий из федерального бюджета.

С подачи региональных властей появился и кредитный продукт в одном из банков. Сначала - когда на земле только заложен первый камень - семья может взять нужную сумму под 12 процентов годовых. На эти средства построить дом: не обязательно "под ключ", пусть просто он послужит предметом залога. Ведь тогда условия кредитования изменятся: ставка упадет до 10,9 процента годовых.

Субсидирование ИЖС - первая и, пожалуй, самая действенная мера. И хорошо, что нормы принятого закона учли практически все жизненные ситуации, в которые попадают семьи, начиная строить дом. Субсидией разрешают воспользоваться и как первоначальным взносом в банк при получении того самого кредита на строительство, так и для погашения долга перед банком.

Документы от владельцев участков будут принимать в управлении капитального строительства региона до начала 2022 года.