В Москве подвели промежуточные итоги работы спасателей на мотоциклах

Комплекс городского хозяйства столицы подвел первые итоги работы мотогрупп спасателей в составе ГКУ "Пожарно-спасательный" центр Москвы.

За три месяца мотогруппами дежурных расчетов выполнено 1245 выездов на пожары, происшествия, ДТП и патрулирование зон отдыха.

- За это время 38 пострадавшим оказана помощь, и почти 5 000 человек были проинструктированы дежурными патрулями о безопасном поведении на воде и во время отдыха в лесопарковых зонах", - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Заместитель мэра отметил, что во время профилактических мероприятий, для патрулирования парковых и лесопарковых зон отдыха, мест массового отдыха населения на водных объектах используется расчет из двух пожарных на мотоциклах. В случае происшествия из мест постоянной дислокации дополнительно направляется группа из трех сотрудников.

Так как летом много мотоциклистов, для них спасатели провели ряд мастер-классов о правилах безопасности. Жители столицы положительно оценили практику патрулирования города дежурными мотогруппами.

Пожарно-спасательные мотогруппы показали свою эффективность, поэтому, по словам Бирюкова, город и дальше будет использовать эти силы в условиях мегаполиса.

Кстати

С 1 мая 2019 расчеты быстрого реагирования на пожарно-спасательных мотоциклах вошли в состав сил территориального пожарно-спасательного гарнизона Москвы.