В Москве полиция нашла потерявшийся автомобиль с ребенком в салоне

Необычный инцидент произошел во вторник, 14 августа, в Москве. Полицейские приехали по вызову об угоне автомобиля, но в итоге им пришлось разыскивать ребенка.

Москвич оставил свою машину на крупной парковке, закрыв в салоне ребенка. Однако по возвращению мужчина забыл, где именно стоит автомобиль, и найти его не смог. Запаниковав, он вызвал сотрудников полиции. Но в собственной несостоятельности расписываться не стал, заявив, что машину угнали.

"Поступило сообщение об угоне легкового автомобиля, внутри которого находится несовершеннолетняя девочка", - приводит РИА Новости сообщение источника в правоохранительных органах.

Уже на парковке автовладелец признался в своей забывчивости. К счастью, полицейские отыскали его машину, а заодно и ребенка. О санкциях в отношении сделавшего ложный вызов москвича не сообщается.