В Подмосковье мужчина признался в убийстве тещи 10 лет назад

Житель Московской области признался в убийстве тещи, совершенном 10 лет назад. Как сообщает пресс-служба ГСУ СК региона, долгое время женщина считалась пропавшей без вести. Ее родственники 10 лет назад сообщили, будто бы та уехала в Москву к подруге в гости и не возвращалась. Долгое время ее тщетно искали.

В октябре 2018-го на подозрительное исчезновение женщины обратила внимание рабочая группа по расследованию преступлений прошлых лет. Сотрудники СК вышли на 26-летнюю внучку пропавшей. И та рассказала, что бабушку убили родители.

Дочь убитой отрицает свою причастность. Преступление было совершено в его частном доме в селе Михалево Воскресенского района. Подчеркивается, что преступление было совершено на глазах внучки, которой на тот момент было 16.

Супругов задержали сотрудники угрозыска ГУ МВД и бойцы СОБР "Булат".