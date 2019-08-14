В Подмосковье раскрыли массовые угоны двухколесного транспорта

Новости

Депутаты попросят новостные агрегаторы не нагнетать "фейковые" страсти 20:49
В результате пожара на челябинском заводе пострадал человек 20:43
На Эльбрусе нашли потерявшегося ребенка из Башкортостана 20:40
В Госдуме отреагировали на стремление Польши повысить цену на транзит газа 20:36
Режиссер Панфилов прокомментировал свою "госпитализацию с инфарктом" 20:27
Жителей Красноярского края задержали за кражу 28 км кабеля 20:00
Юрий Лоза прокомментировал выходку Бузовой, назвавшей себя блокадницей 19:25
В Тунисе отказали в регистрации 71 кандидату на пост президента страны 18:56
Курс доллара превысил 66 рублей 18:55
На Тамани нашли монеты, пролежавшие в земле 2,5 тысячи лет 18:53
В центре Петербурга загорелся бизнес-центр 18:42
На фестивале "Ночь света" в Гатчине покажут работы европейских мастеров 18:30
Белорусы победили в конкурсе АрМИ "Полярная звезда" 18:29
Тренер "Спартака" Кононов: Соболезнуем родным погибшего фаната 18:27
Ракетоносцы Ту-95МС пролетели над акваториями северных морей 18:16
Кроссовер Skoda получил "лицо" хэтчбека Scala 18:10
Пермяк отправил Леди Гаге серьги для защиты от хейтеров 18:07
Илья Резник привел Бузову в качестве примера деградации шоу-бизнеса 18:05
В Совфеде объяснили слова Меркель о вине России в прекращении ДРСМД 18:04
Три крупных города Кубани остались без воды 18:02
Фанат московского "Спартака" погиб после ДТП в Ростовской области 18:00
Великобритания заключит с США сепаратное торговое соглашение 18:00
Минтранс назвал сроки ввода взлетно-посадочной полосы в Шереметьево 17:58
Найден древнейший обитатель суперконтинента Гондвана 17:55
В Крыму нашли катакомбное захоронение воина V века до нашей эры 17:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ"-советы: Что посмотреть в кинотеатрах в августе
"РГ"-советы: Что посмотреть в кинотеатрах в августе
Как изменится материальное положение военнослужащих-контрактников
Как изменится материальное положение военнослужащих-контрактников
Почему горит тайга и как важен лес для Байкала
Почему горит тайга и как важен лес для Байкала
14.08.2019 19:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Береги велосипед

В Подмосковье раскрыли массовые угоны двухколесного транспорта
Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 180(7938)
Житель подмосковного Звенигорода нашел для себя прибыльное занятие - воровство велосипедов. Причем угонял он "железных коней" не на улице, а ночью из домов.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что вор проникал в подъезды многоквартирных домов, расположенных на улице Радужная города Звенигорода, и похищал велосипеды, оставленные на лестничных площадках без присмотра.

Фото: скриншот с www.youtube.com
Загадочное исчезновение велосипеда после ДТП попало на видео

Правда, продолжалось это занятие недолго. Он успел украсть 7 велосипедов, а затем 19-летнего угонщика задержали подмосковные полицейские в одном из кафе, расположенном на той же улице.

По статье 158 УК "Кража" ему грозит тюремный срок на 5 лет. Кстати, 6 велосипедов полицейские уже вернули хозяевам.

А преступный бизнес - угон и перепродажа велосипедов - действительно выгодный. По статистике, только в Москве ежегодно исчезает около трех тысяч великов. Речь не идет о всяком хламе - охота идет на более-менее серьезные байки. Ценовой диапазон весьма широк: самый дешевый велосипед в интернет-магазине стоит около 5 тысяч рублей, самый дорогой - 965 тысяч рублей.

Как правило, народ разъезжает на педальных машинах стоимостью от 7 до 20 тысяч рублей. Любой такой аппарат, украв, не сложно перепродать за 2 - 5 тысяч рублей. Интернет полон частными объявлениями о покупке и продаже велосипедов и деталей к ним.

Статистика утверждает, что половина велосипедистов становились жертвами угона. Причем именно те, для кого велосипед - действительно транспорт. Ведь его надо где-то парковать, чтобы хотя бы на несколько минут забежать в магазин, кафе или туалет. У тех, кто выехал просто покататься, сберечь свою технику больше шансов, особенно если хранишь ее дома, на балконе или в гараже.

Законность владения байком надо подтвердить. Хозяин должен хранить паспорт изделия и чек

Как утверждают эксперты, замки от угона - не панацея. Самый испытанный и надежный - U-образный. Его можно только распилить, но это - время. Прикованные им велики крадут реже всех остальных. Вот только он тяжел и неудобен при перевозке - согнутая железяка.

Поэтому большинство предпочитают всякие цепи и тросы с цилиндрическими цифровыми замками. Уже давно известно, что невскрываемых замков нет, а цепь и трос перекусываются болторезом или гидравлическими ножницами.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Эксперты призвали установить правила для передвижения электросамокатов

Чтобы хоть как-то затруднить угонщикам работу рекомендуется несколько раз обмотать раму, руль велосипеда и прикрутить к какой-нибудь трубе. Можно просто снять цепь - угонщик потеряет время, пока будет ее натягивать.

Смысла продевать трос через колесо или, скажем, багажник, нет - вор просто снимет прикованную деталь.

Кстати, почти треть угнанных на улицах велосипедов вообще никак не приковывались. Их просто оставляли "на минутку" или просили кого-то присмотреть. Вот их и "присматривали".

Зато именно из подъездов, лестничных площадок велосипеды "уводят" чаще всего - времени у вора на распил замка, когда все спят, полно.

Находят украденные велосипеды нечасто. Но только потому, что о краже никто не заявляет. Зато из заявленных - две трети возвращают законным владельцам. Кстати, законность владения байком тоже надо подтвердить. Поэтому хозяин должен хранить паспорт изделия с номером (номер выбит под крылом) и чек из магазина.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуме отреагировали на стремление Польши повысить цену на транзит газа
В ЦИК назвали причины отказа в регистрации на выборах в МГД
В Кремле высказались об идее четырехдневной рабочей недели
Кто виноват в срыве трансляции из Порту? "Матч ТВ" выложил документы
В Госдуме пояснили инициативу о запрете на старые автомобили