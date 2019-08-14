В Подмосковье раскрыли массовые угоны двухколесного транспорта

Житель подмосковного Звенигорода нашел для себя прибыльное занятие - воровство велосипедов. Причем угонял он "железных коней" не на улице, а ночью из домов.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что вор проникал в подъезды многоквартирных домов, расположенных на улице Радужная города Звенигорода, и похищал велосипеды, оставленные на лестничных площадках без присмотра.

Правда, продолжалось это занятие недолго. Он успел украсть 7 велосипедов, а затем 19-летнего угонщика задержали подмосковные полицейские в одном из кафе, расположенном на той же улице.

По статье 158 УК "Кража" ему грозит тюремный срок на 5 лет. Кстати, 6 велосипедов полицейские уже вернули хозяевам.

А преступный бизнес - угон и перепродажа велосипедов - действительно выгодный. По статистике, только в Москве ежегодно исчезает около трех тысяч великов. Речь не идет о всяком хламе - охота идет на более-менее серьезные байки. Ценовой диапазон весьма широк: самый дешевый велосипед в интернет-магазине стоит около 5 тысяч рублей, самый дорогой - 965 тысяч рублей.

Как правило, народ разъезжает на педальных машинах стоимостью от 7 до 20 тысяч рублей. Любой такой аппарат, украв, не сложно перепродать за 2 - 5 тысяч рублей. Интернет полон частными объявлениями о покупке и продаже велосипедов и деталей к ним.

Статистика утверждает, что половина велосипедистов становились жертвами угона. Причем именно те, для кого велосипед - действительно транспорт. Ведь его надо где-то парковать, чтобы хотя бы на несколько минут забежать в магазин, кафе или туалет. У тех, кто выехал просто покататься, сберечь свою технику больше шансов, особенно если хранишь ее дома, на балконе или в гараже.

Законность владения байком надо подтвердить. Хозяин должен хранить паспорт изделия и чек

Как утверждают эксперты, замки от угона - не панацея. Самый испытанный и надежный - U-образный. Его можно только распилить, но это - время. Прикованные им велики крадут реже всех остальных. Вот только он тяжел и неудобен при перевозке - согнутая железяка.

Поэтому большинство предпочитают всякие цепи и тросы с цилиндрическими цифровыми замками. Уже давно известно, что невскрываемых замков нет, а цепь и трос перекусываются болторезом или гидравлическими ножницами.

Чтобы хоть как-то затруднить угонщикам работу рекомендуется несколько раз обмотать раму, руль велосипеда и прикрутить к какой-нибудь трубе. Можно просто снять цепь - угонщик потеряет время, пока будет ее натягивать.

Смысла продевать трос через колесо или, скажем, багажник, нет - вор просто снимет прикованную деталь.

Кстати, почти треть угнанных на улицах велосипедов вообще никак не приковывались. Их просто оставляли "на минутку" или просили кого-то присмотреть. Вот их и "присматривали".

Зато именно из подъездов, лестничных площадок велосипеды "уводят" чаще всего - времени у вора на распил замка, когда все спят, полно.

Находят украденные велосипеды нечасто. Но только потому, что о краже никто не заявляет. Зато из заявленных - две трети возвращают законным владельцам. Кстати, законность владения байком тоже надо подтвердить. Поэтому хозяин должен хранить паспорт изделия с номером (номер выбит под крылом) и чек из магазина.