"Бревно на дороге. По габаритам не проходим! Нет, проходим!!!"

Мы в лесу. Идет дождь. Я в кузове австрийского внедорожника "Штайр-1500" 1943 года выпуска, который с ревом ведет бой с русскими дорогами. Мы - участники ралли "Моторы войны-2019".

Это единственные в мире гонки на грузовиках и внедорожниках времен Второй мировой войны. Плюс изюминка: 10 мотоциклов 1938 - 1942 годов выпуска, из которых четыре пошли на ралли, которое правильнее назвать гонкой на выживание. Что ни байк, то раритет: FN TRICAR и FN12, "Гном-Рон АХ750, "Харлей Дэвидсон" VLA32. Все - из Музея "Мотомир Вячеслава Шеянова".

У истинных ценителей сейчас слезы в глазах заблестят: что, на 77-летнем "Харлее" - и в лес?!

Так точно. В лес, в грязь...

Как вы заблуждаетесь

До обеда нам предстоит пройти 30 км лесными дорогами. После обеда - еще столько же. Находя контрольные точки, где судьи делают отметки. Пропустил пункт - дуй назад, ищи верный путь. Местами прорываясь сквозь бурелом, объезжая застрявшие машины. По грязи, через лужи...

Назвать это дорогой можно лишь в порыве великодушия. Запускаю навигатор - он долго ловит сигнал, потом удивляется: мужик, ты что здесь забыл? Никакой дороги здесь нет. Вообще.

На самом деле в этих чащах в районе подмосковной Черноголовки дороги когда-то были. Потом лес их поглотил. Перед ралли устроители "Моторов войны" прошлись с бензопилами, прорубили направление. В общем, вперед, водители, и с песней.

За рулем моего "Штайра" Вячеслав Лен, штурманом Игорь Шишкин. Оба - известные люди в мире коллекционеров раритетных авто, бронемашин и танков. Лен к тому же отец-основатель "Моторов войны". И большой патриот отечественной истории.

Кто-то возразит: а почему тогда на этом ралли так много иномарок? Причем из года в год в ралли побеждают экипажи на американских Dodge и Willys, на германских Mercedes-Benz и BMW.

Да, так и есть. Но, во-первых, историю нельзя делить на выгодную и не очень. Она такая, какая есть. Наш автопром в войну здорово выручали США. Да и трофейными грузовыми "Мерседесами", равно как и мотоциклами BMW, наши не пренебрегали. А почему нет? Бей врага его же оружием.

Во-вторых, наша техника тоже на высоте. В прошлом году в заезде бронемашин победа была за экипажем Д-8. Это первый советский серийный легкий бронеавтомобиль, раритет из "Военного ангара" Игоря Шишкина.

А среди танкистов тогда победил экипаж Александра Мадюдя из военно-исторического клуба "Капонир" на Т-34-85 1945 года выпуска. Так что все по-честному.

И сбоку "Бантик"

Победителем ралли в этот раз стал экипаж из Самары на внедорожнике Bantam BRC 40.

Все знают "Виллис". Любимый и легендарный. Между тем все могло сложиться иначе. В 1940 году армия США объявила конкурс на создание легкого автомобиля-вездехода. Из трех фирм-участников - Willys, Ford и American Bantam - справилась с заданием только последняя. Вам о чем-то говорит это название? Правильно: что еще за "Бантам"?

Между тем эта компания из Пенсильвании сумела невозможное: за 49 суток разработала и построила первый в мире армейский джип. Но у компании были слабые производственные мощности, а армии требовалось много джипов. Очень много.

И тогда генералы просто передали чертежи конкурентам: "Виллису" и "Форду". Те спешно представили свои машины, фактически скопировав Bantam. В итоге главный пирог достался "Виллису" и "Форду": заказы на 640 тысяч джипов.

Подло? А мир жесток. Да и армия США по условиям конкурса имела право так поступить. Bantam выпустил 2600 внедорожников, которые через Англию ушли в СССР.

Так что первая армия, которая использовала американский джип на войне, - Рабоче-крестьянская Красная армия. Гримаса истории: "Бантам" на родине, в США, всем был "побоку". А у нас Bantam BRC 40 любили и ценили, ласково называя "Бантиком". Был такой даже у охраны Жукова.

В лесу прифронтовом

Все время, пока в лесу ревели моторы, телеканалы, прерывая вещание, предупреждали о надвигающемся урагане.

Впрочем, урагана мы не заметили, хотя под бесконечным дождем вымокли изрядно. Для полноты ощущений корреспондента "РГ" высадили в лесной чаще: чтобы я посмотрел на подвиги других участников. Приключение удалось: дважды выталкивал застрявшие машины, отошел от дороги, чуть было не заблудился. Выручили дети участников ралли: они вели огонь холостыми из ППШ. Пошел на выстрелы - вышел к своим.

Вымок, простыл - но получил массу впечатлений. В трех проезжающих машинах за рулем видел отважных девушек в гимнастерках. А среди штурманов были подростки. Слабых духом этот слет не принимают. Здесь все отважные: девушки, дети.

Группа внезапно нагрянувших тележурналистов подготовила сюжет. В выпуске новостей бодрый репортаж заканчивался уморительно: никаких поломок и ДТП, все участники своим ходом дошли к финишу. Все авто очень дорогие, и в лес не заходили...

Не заходили в лес?! Да мы из него почти не вылезали. Произошло одно ДТП, часть машин поломались, многие застряли. У нашего "Штайра" на обратном пути полетел кардан. И ничего, дотянули. Причем, в лагерь пришли не на буксире, а своим ходом: на переднем приводе, на качестве австрийской стали и на железной воле водителя. Да что кардан, на прошлогодних ралли Игорь Шишкин горел в своей бронемашине. Но обошлось, потушили. Всякое бывает. Именно поэтому эти ралли - единственные в мире.

Исторических клубов за границей полно. Коллекционеры встречаются, демонстрируют раритеты, устраивают легкие "покатушки". Без экстрима. Не дай бог поцарапаешь машину-сокровище.

А у нас машины ходят, образно говоря, в бой.

Впрочем, после ралли всех их отремонтируют. Сами сломали - сами починят. К следующему испытанию будут как новые.

Трофей

"Штайр-1500А" - машина из разряда уникальных (хотя не уникальных здесь нет). Создана Фердинандом Порше, выпуск наладили в Австрии в 1941 году. Полноприводной армейский тягач-грузовик мог буксировать пушку или перевозить до 9 солдат. 85 л.с. под капотом, двухступенчатая раздатка, передний привод отключаемый. Передние колеса на двойных поперечных рычагах, задние на рессорах. Все довольно продуманно, удобно, в кузове есть даже ложементы для 7,92-мм карабинов "Маузер 98К". Но тент с надставными стеклами (испытано на себе) неважно спасает от дождя. И особенно от мокрых веток, которые в лесу залетают внутрь, хлещут по лицу. Экстрим в чистом виде. Кстати, это одна из первых в мире автомашин с гидравлической системой тормозов. Но лучше бы Порше сделал гидропривод руля. В лесу, во время прохождения тяжелых поворотов, водителю требовалась большая физическая сила, чтобы выкрутить "баранку". Один раз всем пассажирам пришлось спешиться и ударам ног доворачивать передние колеса "Штайра". Иначе машина не входила в поворот.

У нашей конкретной машины достаточно сложная судьба. Сошла с конвейера в годы добровольно-принудительного присоединения Австрии к фашистской Германии. Служила в эстонском батальоне СС, о чем напоминают пулевые отметины на кузове. Так что на ее баранке лежали и ладони фашистов, и эстонских эсэсовцев. Но и наших бойцов - тоже. Найден грузовик был в плачевном состоянии на границе с Эстонией, кропотливо восстановлен. Его статус на ралли исчерпывающе объясняет надпись по периметру: "Трофейная!" И красные звезды по бокам. С патриотизмом на этом шоу полный порядок.

От первого лица

Вячеслав Лен, организатор и участник "Моторов войны":

- Не хочется быть кощеями бессмертными, которые над златом чахнут. Мы холим и лелеем гражданские машины-раритеты. Но считаем, что армейские создавались для войны. В этом их суть и смысл. Поэтому раз в год проводим такое ралли. Какая мотивация у участников? Люди получают колоссальное удовольствие и от езды, и от реального погружения в обстановку, которая была на войне.

Конкретно

В "Моторах войны-2019" участвовали: Государственный военно-технический музей, Проект "Трофейные машины", Проект "Военный Ангар" Игоря Шишкина, Музей внедорожных машин г. Самара, Военно-исторический клуб "Капонир", Музей "Моторы войны", Союз "Военно-патриотический клуб "Дивизион", Мотомир Вячеслава Шеянова и др.

Знай наших

Их "Джимми" дружил с нашей "Катюшей"

Немного похож на Studebaker, но не он. А 2,5-тонный американский грузовик с колесной формулой 6X6 под обозначением GMC CCKW. Но так его не называли - в войсках получил прозвище "Джимми" и "две с половиной". За годы выпуска (с 1941 по 1945-ый) в США произвели 560 тысяч "Джимми", из которых двадцати тысяч ушли по программе ленд-лиза. В основном - не нам, в СССР их попало около 7000 штук. Массовым для нас была поставка Studebaker US6 (их мы получили 152 тысячи). Тем не менее и все полученные "Джимми" наша армия активно использовала. Часть машин даже стали базой для легендарных "Катюш" БМ-13.

Двигатель: 106 л.с., вес: до 5,1 тонны, дорожный просвет: 250 мм, скорость по шоссе: 72 км/ч, расход: 38 литров на сотню, объем бака: 150 литров.

При том, что это один из самых массовых военных грузовиков Второй мировой войны, в российских коллекциях - большая редкость.

Взяли в разведку

Американская бронемашина M3 Scout Car, но и в США, и в СССР его всегда называли просто "Скаут". Приличная для машин своего класса лобовая броня - 12 мм. Вооружение: 12,7-мм и 7,62-мм пулеметы. У нас на него иногда ставили "Максим". Полноприводный (4х4) 5,6-тонный автомобиль был многофункциональным, но чаще использовался как разведчик. Впрочем, "Скаут" же...

Карбюраторный двигатель (110 л.с.) обеспечивал скорость по шоссе 80 км/ч. Пытались ставить дизель, но эта версия в массовую серию так и не пошла.

Из 21 тысяч "скаутов" в Советский Союз по ленд-лизу поставлено 3340. Любим и уважаем нашими солдатами. По периметру открытого кузова стояла рельс-шина, по которой экипаж свободно перемещал пулеметы: их можно было легко и быстро направить вперед, назад, вправо и влево. В условиях городских боев это было особо ценное качество. Там, где танки и САУ жгли с верхних этажей зданий, "Скаут" был хозяином положения. Огнем почти "всеракурсных" пулеметов он довольно эффективно уничтожал гранатометчиков.

Работяга войны

Willys MB: как правило, Красной армии из США поставляли полуразобранные автомобили. После прибытия в СССР, их отправляли на сборку на Коломенский завод N4, а также на заводе в Омске.

Особенность кузова - отсутствие дверей. Окрашен матовой краской, не дававшей бликов на солнце. Грузоподъемность - не менее 270 кг. Клиренс - 220 мм. Масса пустого - 1113 кг.

На снимке Willys MB 1944 года выпуска, который вышел на трассу ралли "Моторы войны" под N 1. Экипаж машины боевой: Дарья Петрушко (водитель) и Дима Берестень (штурман).

Победители

1-е место: Петр Иванов и Владимир Черепанов на Bantam BRC 40.

2-е место: Филипп Бабич и Максим Зубарев на Horch 901.

3- место: Дарья Петрушко и Дмитрий Берестень на "Виллис МБ".

В зачете "Мотоциклы" 1-е место: Сергей Ламин на Гном-Рон АХ 750, 2-е место: Вячеслав Шеянов на FN TRICAR 100.

Свой - чужой

"Иван-Виллис"

В СССР были свои армейские полноприводные внедорожники: ГАЗ-61, ГАЗ-64 (на фото) и ГАЗ-67. Но первых было так мало, что в историю они вошли как "маршальские джипы": всего две сотни машин для высшего командного состава РККА, их даже не всем генералам хватило. ГАЗ-64 с апреля до ноября 1941-го выпустили 513 штук. ГАЗ-67 до конца войны произвели около 1500.

Важно правильно расставить акценты. Программа ленд-лиз, которую мы часто упоминаем, позволила нам получить сотни тысяч очень нужных машин. За это им спасибо. Но из этого не стоит делать вывод о том, что ленд-лиз - это акт благотворительности США в отношении СССР. Америка, согласно своему законодательству, поставляла технику, боеприпасы и пр. только тем странам, оборона которых была жизненно важной для США. И никак иначе.

На трех колесах

Бельгийский трехколесный мотоцикл FN Tricar. Вес - 425 кг, скорость - 75 км/час. По данным сайта http://motos-of-war.ru, во время испытаний с грузом, равным 550 кг, FN Tricar уверенно преодолевал склоны с углом в 40%, причем без применения редуктора. Проходимость трицикла давала ему неоспоримые преимущества и военную ценность, которой никакая другая подобная машина никогда не смогла достигнуть. Производство FN Tricar стартовало с 1939 года и завершилось в мае 1940-го вследствие оккупации Бельгии Германией. Всего был выпущен 331 экземпляр.

И, конечно, сейчас это мегараритет.

Большой проходимец

Фашистский тяжелый бронеавтомобиль (не сломайте язык) Schwerer Panzerspahwagen - Sd.kfz.231 8-Rad. Реплика. Но где еще такой увидишь?

Колесная формула 8х8, вооружен 20-мм пушкой и пулеметом (боекомплект 200 снарядов и 1300 патронов). Проходимость не хуже, чем у танков того времени. Принят на вооружение вермахта и СС в 1937 году. На фото БТР буксирует 150-мм реактивную систему залпового огня Nebelwerfer ("Туманомет"). Наши бойцы его звали "Ишак" или "Ванюша". Стрелял на 7 км, и довольно точно. Но реактивные снаряды оставляли хорошо заметный дымный след, служащий неплохим ориентиром для советской артиллерии. Т.е. если корректировщик артогня не дремал, то ответный залп обычно фатально накрывал Nebelwerfer со всем расчетом.