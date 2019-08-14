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14.08.2019 15:38
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Рязани открылся самый большой в стране музей Солженицына

Текст: Елена Шулепова (Рязань)
Фото: Пресс-служба правителства Рязанской области Фото: Пресс-служба правителства Рязанской области
Фото: Пресс-служба правителства Рязанской области

В Рязани открылся музейный центр имени Александра Солженицына. На открытие литературного музея приехала вдова писателя.

- Это первый литературный музей в Рязани и по факту - самый большой центр в стране, связанный с писателем. Здесь сконцентрирована огромная информация, сосредоточен огромный потенциал для изучения и дискуссий, - отметила на открытии центра вдова писателя, президент Русского благотворительного фонда А.И. Солженицына Наталья Солженицына, поблагодарив всех, кто участвовал в работе по созданию этого музея.

В Рязань Александр Солженицын приехал после реабилитации в 1956 году, потому что здесь работала в институте его первая жена Наталья Решетовская. Именно в Рязани был написан "Один день Ивана Денисовича", после публикации которого в "Новом мире", заговорили "о появлении в русской литературе большого писателя". Он прожил в Рязани 12 самых плодотворных лет: здесь появился "Матренин двор" и другие произведения, здесь он начинает "необыкновенно много сразу" - "Архипелаг ГУЛАГ", "Круг первый", "Раковый корпус". При этом он все время работал учителем физики.

Фото: Пресс-служба заповедника Командорский
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Тем не менее, когда писатель ушел из жизни, и появилось решение президента РФ увековечить его имя, про Рязань как-то забыли. Местные энтузиасты об актуальности создания музейного центра Солженицына заговорили довольно давно. Наталья Солженицына горячо поддержала идею и предложила также сделать в экспозиции акцент на людях и городе, с которыми был связан писатель.

Несмотря на поддержку, дело не сразу сладилось. Было много споров, в том числе, о месте, где разместить Солженицынский центр. В результате остановились на доме Салтыкова-Щедрина - это постройка 19 века, самый древний каменный жилой дом в Рязани.

Экспозиция музейного центра состоит из четырех частей. Конечно, это и подлинные вещи писателя, и уникальные фотографии, и переписка с рязанцами, сохранившаяся в личных архивах местных жителей, рукописи, аудиозаписи, документы. Есть даже экземпляр авторской машинописи повести "Один день Ивана Денисовича". Кроме того, экспозиция показывает жизнь региона в 50-60-х годах прошлого века через личные истории рязанцев и их литературно-художественное осмысление. В Солженицынском центре также имеется большой актовый зал, где будут проходить временные выставки, конференции, образовательные проекты.

- Мы понимали сложность и ответственность этой работы. Но для нас было делом чести - воплотить этот проект в жизнь. Мы благодарны за всестороннюю поддержку, которую оказывали нам Министерство культуры РФ и лично Наталья Дмитриевна Солженицына,- сказал глава региона Николай Любимов на открытии центра.

В свою очередь заместитель министра культуры РФ Алла Манилова отметила уникальность научной, содержательной концепции центра им. Солженицына в Рязани. Она отметила, что сейчас прорабатывается вопрос о его дальнейшем развитии и продвижении в России и за рубежом. В частности, с 2020 года планируется включить Рязань с центром Солженицына в Национальную программу детского культурно-познавательного туризма "Моя Россия", которая реализуется по поручению Президента РФ В.В. Путина и является частью национального проекта "Культура".

Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Рязанская область Рязань Россия. Это надо видеть
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