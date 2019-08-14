Звезду бодибилдинга задержали в Москве за сбыт сильнодействующих веществ

На северо-востоке Москвы полицейские задержали знаменитого бодибилдера при попытке сбыта сильнодействующих веществ.

Им оказался 29-летний спортсмен Денис Филиппов, который, по данным источника ТАСС, давно занимается пауэрлифтингом и неоднократно побеждал в соревнованиях.

Мужчину задержали на Енисейской улице, когда он попытался сбыть четыре емкости с таблетками и восемь флаконов с жидкостью. Проведенная экспертиза показала, что в составе таблеток оказалось сильнодействующее вещество - дегидрохлорметилтестостерон.

Полиция провела обыск в квартире спортсмена. В результате, там были обнаружены еще семь флаконов с жидкостью, которые также отправлены на экспертизу. Возбуждено уголовное дело по статье 234 УК РФ "Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта". Теперь задержанному грозит до восьми лет лишения свободы.