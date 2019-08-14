Александр Осипов: Дальний Восток - это крупнейшая стройка страны

С 4 по 6 сентября, на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, Забайкалье представит инвестиционные проекты, которые будут реализовываться благодаря созданию территории опережающего развития.

Об этом, как сообщили в пресс-службе правительства края, губернатор Александр Осипов рассказал в ходе заседания Совета при полномочном представителе президента РФ в ДФО.

- Участие в форуме дало значительный толчок в развитии дальневосточных субъектов, и сегодня Дальний Восток - это крупнейшая стройка страны. Наша задача - использовать этот потенциал, чтобы дать импульс инвестиционному, экономическому, социальному развитию региона", - говорит глава Забайкальского края.

Осипов также отметил, что Забайкалье на долгое время выпало из экономической, инфраструктурной, социальной, международной, культурной повестки страны и теперь необходимо это исправить. На ВЭФ регион собирается включиться и в деловую, и в культурную, и в спортивную программы.

На заседании также обсуждалось состояние инвестиционного климата на Дальнем Востоке.

- Развитие рынка труда - один из приоритетов для руководства Забайкалья. Конечно, по сравнению с другими регионами Дальнего Востока, где есть выходы к морю, океану, у нас есть некоторые сложности. При этом имеются и собственные конкурентные преимущества. Это природные богатства, лес, сельскохозяйственные земли, на границе с Китаем работает крупнейший пункт пропуска, - отметил Александр Осипов.

Этот потенциал, по мнению губернатора, надо грамотно использовать.