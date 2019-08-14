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14.08.2019 08:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Более 40 городов и сел могут пострадать от паводка в Хабаровском крае

Текст: Юлия Гарднер

Сложная гидрологическая обстановка из-за дождевых паводков на реках сложилась в Хабаровском крае. Сейчас в регионе подтоплено шесть жилых домов, 43 приусадебных участка, а также около 1,5 тысяч дачных и земельных.

Фото: Евгения Пустовит/ТАСС
Уровень Амура у Хабаровска приблизился к опасной отметке

"При новых уровнях есть вероятность подтопления 470 домов в 43 населенных пунктах региона, 3778 дач. В связи с этим в Хабаровске сейчас приведены в готовность силы и средства для минимизации последствий паводка", - цитирует пресс-служба краевого ГУ МЧС губернатора региона Сергея Фургала. Вместе с главой МЧС РФ Евгением Зиничевым он провел заседание рабочей группы правительственной комиссии по паводковой обстановке.

В Комсомольске-на-Амуре, где уровень реки может подняться до критической отметки в 680 сантиметров, есть риск подтопления территории авиазавода. Защиту обеспечат с помощью наливных дамб.

Как рассказал начальник Дальневосточного УГМС Вячеслав Паршин, сейчас Амур у Хабаровска достиг отметки 563 сантиметра (опасное значение - шесть метров).

До конца недели из-за тайфуна "Лекима" ожидается повышение уровня воды.

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