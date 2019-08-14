Новости

Пострадавшие в ДТП в Якутии находятся в тяжелом состоянии 05:18
Пакистан призвал СБ ООН провести срочное заседание из-за действий Индии 04:40
В Японии застрелен вышедший в город медведь 04:37
На Камчатке танки морской пехоты "уничтожили" пулеметные расчеты 04:32
Трамп предложил Японии "масштабно" закупить сельхозпродукцию в США 04:04
США разместят свои F-35 на британской базе Лейкенхит 03:34
Два округа в Калифорнии подали в суд на Трампа 03:32
Поставки самолетов Boeing за год сократились на 38 процентов 03:08
Хуситы послали заминированный дрон в аэропорт Саудовской Аравии 02:58
Меркель заявила о завершении политической карьеры в 2021 году 02:43
В США гражданку Украины осудили на 20 лет за детское порно 02:36
Власти Новой Зеландии узаконили выплату зарплат криптовалютой 02:14
Осы помогли задержать преступника в Германии 01:29
В "Роскосмосе" объяснили суммы зарплат сотрудников 01:00
Звезду бодибилдинга задержали в Москве за сбыт сильнодействующих веществ 00:24
В Калифорнии произошла перестрелка: полицейский погиб, четверо ранены 00:20
Двум кораблям ВМС США отказано в заходе в порт Гонконга 00:02
Штрафы за нарушения при госзакупках будут считать по-новому 00:01
Путин пообщался с маленькими танцорами 13.08.2019
"Матч ТВ" не показал ответную игру "Порту" - "Краснодар" 13.08.2019
Украина и Грузия не получили статуса кандидатов на вступление в ЕС 13.08.2019
Трамп допустил возможность выхода США из ВТО, "если это потребуется" 13.08.2019
В Сочи у 97-летней пациентки удалили опухоль в голове 13.08.2019
В России рухнули цены на популярные кроссоверы 13.08.2019
В ДТП на Кубани погибли четыре человека 13.08.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Мошенники придумали новый способ обмана клиентов банка
Мошенники придумали новый способ обмана клиентов банка
Как изменится материальное положение военнослужащих-контрактников
Как изменится материальное положение военнослужащих-контрактников
14.08.2019 05:14
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

МКД в эксплуатацию не сдан

Зимой без электроэнергии могут остаться десятки многоквартирных домов в пригороде Хабаровска
Текст: Александр Форин (Хабаровск)
Российская газета - Неделя - Дальний Восток № 179(7937)
В селах вблизи Хабаровска новостройки множатся кварталами. Некоторые многоквартирные дома еще не введены в эксплуатацию, но их уже обживают новоселы. Электроэнергию эти МКД получают по договорам, оформленным застройщиками на стройплощадки. В такой ситуации энергетики вправе, как говорится, дернуть рубильник.
Застройщик должен передать электросетевое имущество МКД дольщикам или органу местного самоуправления. Фото: РИАН Застройщик должен передать электросетевое имущество МКД дольщикам или органу местного самоуправления. Фото: РИАН
Застройщик должен передать электросетевое имущество МКД дольщикам или органу местного самоуправления. Фото: РИАН

По данным хабаровского филиала Дальневосточной распределительной сетевой компании, в предстоящий отопительный сезон без электро­энергии в первую очередь могут остаться МКД в селе Некрасовка на улице Солнечная, 2, квартал "Кленовый" в селе Матвеевка, участок №9 квартала "Солнечный город" в селе Мирном, а также четыре новостройки на улице Пригородной в селе Тополево.

Правило простое: если сетевая организация не получила документы, подтверждающие официальную сдачу объекта, то электроэнергию ему отпускать не будут.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Когда пострадавшие от нечестных продавцов жилья получат компенсацию

- Акт ввода в эксплуатацию любого объекта необходим помимо всего прочего для заключения договора на энергоснабжение. Этот документ подтверждает законность энерго­потреб­ления собственниками квартир. Если он отсутствует, то по правилам любое использование электроэнергии должно пресекаться, - уточняет зам­директора Хабаровских электрических сетей Алена Волова. - За последние два месяца только в доме №2 на улице Солнечной в Некрасовке выявили потребление электроэнергии на сумму, превышающую 61 тысячу рублей. А в отопительный период эта цифра вырастет как минимум в два раза!

По словам энергетиков, строительные компании оттягивают сдачу жилых объектов, чтобы избежать дополнительных финансовых затрат. При этом квартиры заселяют.

Обычно застройщики заключают договоры на минимальное энергоснабжение, чаще всего на 600 киловатт. Для стройплощадки этого достаточно. Но по современным нормативам для нормального энергоснабжения одной квартиры требуется 15 киловатт. А если их в доме 100?

Стройкомпании оттягивают сдачу жилых объектов, чтобы избежать дополнительных финансовых затрат

- По завершении стройки договор на ее энергоснабжение закрывается актом о вводе объекта в эксплуатацию. Застройщик обязан в течение пяти дней заключить договор управления многоквартирным домом с УК. Она в свою очередь подписывает договор на энергоснабжение, где уже фигурирует жилой дом, а не стройплощадка, - объясняет Алена Волова.

Застройщик должен передать сетевое имущество (трансформаторные подстанции и другое оборудование) МКД дольщикам или органу местного самоуправления, а те выбирают организацию для дальнейшей эксплуатации электрохозяйства. Так по правилам. Но зачастую строители, желая сэкономить, просто уходят, а жильцы даже не подозревают, что фактически потребляют электроэнергию незаконно.

Фото: iStock
Эксперты оценили спрос на малоэтажное жилье

Дольщики становятся заложниками ситуации, потому что им просто некуда деваться.

- Да, мы понимаем, что вселились в дом, который до сих пор не сдан, и живем фактически незаконно. Но что нам было делать? Перестало хватать денег на съемную квартиру. Сейчас за электроэнергию не платим никому. Ясно, что потом нам выставят счета, а какими они будут, страшно представить, - рассказала собственник одной из квартир в Некрасовке.  - Об угрозе отключения дома знаем, надеемся, до этого не дойдет.

Юристы Хабаровских электрических сетей хорошо знакомы с нерадивыми застройщиками. Привлечь их к ответственности практически невозможно, поэтому проблемы решаются в досудебном порядке. Регулярно проводятся встречи и совещания с участием представителей администрации Хабаровского района и краевого министерства ЖКХ.

Как отмечают специалисты, риск аварий на бесхозной энергетической инфраструктуре в разгар отопительного сезона многократно возрастает. В пик максимальных нагрузок жильцы несданных домов могут остаться и без электроэнергии, и без наде­ж­ды на скорую ликвидацию ЧС.

Важно

"Зависшее" из-за нерадивого застройщика электросетевое имущество МКД может перейти в общедолевую собственность, а в дальнейшем быть передано на баланс органов местного самоуправления. Для этого необходимо коллективное решение собственников, принятое большинством голосов на общем собрании.

Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Экономика Отрасли Энергетика Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Володин: Решение о гражданстве Украины для россиян принято в США
"Краснодар" обыграл "Порту" и продолжит борьбу в Лиге чемпионов
Россия выслала украинского дипломата в ответ на действия Киева
В Кремле прокомментировали протесты в Москве
Минтруд высказался о сокращении рабочей недели