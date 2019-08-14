В селах вблизи Хабаровска новостройки множатся кварталами. Некоторые многоквартирные дома еще не введены в эксплуатацию, но их уже обживают новоселы. Электроэнергию эти МКД получают по договорам, оформленным застройщиками на стройплощадки. В такой ситуации энергетики вправе, как говорится, дернуть рубильник.

По данным хабаровского филиала Дальневосточной распределительной сетевой компании, в предстоящий отопительный сезон без электро­энергии в первую очередь могут остаться МКД в селе Некрасовка на улице Солнечная, 2, квартал "Кленовый" в селе Матвеевка, участок №9 квартала "Солнечный город" в селе Мирном, а также четыре новостройки на улице Пригородной в селе Тополево.

Правило простое: если сетевая организация не получила документы, подтверждающие официальную сдачу объекта, то электроэнергию ему отпускать не будут.

- Акт ввода в эксплуатацию любого объекта необходим помимо всего прочего для заключения договора на энергоснабжение. Этот документ подтверждает законность энерго­потреб­ления собственниками квартир. Если он отсутствует, то по правилам любое использование электроэнергии должно пресекаться, - уточняет зам­директора Хабаровских электрических сетей Алена Волова. - За последние два месяца только в доме №2 на улице Солнечной в Некрасовке выявили потребление электроэнергии на сумму, превышающую 61 тысячу рублей. А в отопительный период эта цифра вырастет как минимум в два раза!

По словам энергетиков, строительные компании оттягивают сдачу жилых объектов, чтобы избежать дополнительных финансовых затрат. При этом квартиры заселяют.

Обычно застройщики заключают договоры на минимальное энергоснабжение, чаще всего на 600 киловатт. Для стройплощадки этого достаточно. Но по современным нормативам для нормального энергоснабжения одной квартиры требуется 15 киловатт. А если их в доме 100?

Стройкомпании оттягивают сдачу жилых объектов, чтобы избежать дополнительных финансовых затрат

- По завершении стройки договор на ее энергоснабжение закрывается актом о вводе объекта в эксплуатацию. Застройщик обязан в течение пяти дней заключить договор управления многоквартирным домом с УК. Она в свою очередь подписывает договор на энергоснабжение, где уже фигурирует жилой дом, а не стройплощадка, - объясняет Алена Волова.

Застройщик должен передать сетевое имущество (трансформаторные подстанции и другое оборудование) МКД дольщикам или органу местного самоуправления, а те выбирают организацию для дальнейшей эксплуатации электрохозяйства. Так по правилам. Но зачастую строители, желая сэкономить, просто уходят, а жильцы даже не подозревают, что фактически потребляют электроэнергию незаконно.

Дольщики становятся заложниками ситуации, потому что им просто некуда деваться.

- Да, мы понимаем, что вселились в дом, который до сих пор не сдан, и живем фактически незаконно. Но что нам было делать? Перестало хватать денег на съемную квартиру. Сейчас за электроэнергию не платим никому. Ясно, что потом нам выставят счета, а какими они будут, страшно представить, - рассказала собственник одной из квартир в Некрасовке. - Об угрозе отключения дома знаем, надеемся, до этого не дойдет.

Юристы Хабаровских электрических сетей хорошо знакомы с нерадивыми застройщиками. Привлечь их к ответственности практически невозможно, поэтому проблемы решаются в досудебном порядке. Регулярно проводятся встречи и совещания с участием представителей администрации Хабаровского района и краевого министерства ЖКХ.

Как отмечают специалисты, риск аварий на бесхозной энергетической инфраструктуре в разгар отопительного сезона многократно возрастает. В пик максимальных нагрузок жильцы несданных домов могут остаться и без электроэнергии, и без наде­ж­ды на скорую ликвидацию ЧС.

Важно

"Зависшее" из-за нерадивого застройщика электросетевое имущество МКД может перейти в общедолевую собственность, а в дальнейшем быть передано на баланс органов местного самоуправления. Для этого необходимо коллективное решение собственников, принятое большинством голосов на общем собрании.