Камчатский вулкан Карымский выбросил пепел на 4,5 км

На вулкане Карымском, расположенном в Елизовском муниципальном районе Камчатского края, произошел пепловый выброс. Высота столба составила 4,5 километра.

"Шлейф распространился в восточном направлении, на пять км в сторону Кроноцкого залива", - сообщили в региональном главке МЧС со ссылкой на данные группы наблюдения за вулканической активностью "KVERT".

Пепловое облако движется в стороне от населенных пунктов, поэтому пеплопадов там нет.

Вблизи вулкана не находятся зарегистрированные туристические группы.

Международные трассы движения воздушных судов в этом районе не проходят. Карымскому присвоили "оранжевый" код авиационной опасности.

Справка "РГ"

Вулкан Карымский - один из самых активных вулканов Камчатского полуострова. Его высота 1486 метров. Находится в Елизовском районе, в 125 километрах к северу от Петропавловска-Камчатского. За последние 100 лет на вулкане отмечено 20 извержений, которые длились годами. В 1962-1965 годах извержение было особенно сильным.