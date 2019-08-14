На Камчатке обнаружили тело убитого медведем человека

На берегу Охотского моря в районе поселка Озерновский Усть-Большерецкого района Камчатского края местные жители обнаружили труп 40-летнего мужчины. На теле присутствовали повреждения, которые характерны для нападения медведя.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД, полицейские уже начали проверку обстоятельств гибели человека, предположительно убитого медведем.

С начала этого года на Камчатке хищники растерзали трех людей.

Справка "РГ"



Камчатский бурый медведь считается одним из самых крупных подвидов в мире. Вес взрослого самца может достигать 700 килограммов, а рост - три метра.