На Камчатке обнаружили тело убитого медведем человека

На берегу Охотского моря в районе поселка Озерновский Усть-Большерецкого района Камчатского края местные жители обнаружили труп 40-летнего мужчины. На теле присутствовали повреждения, которые характерны для нападения медведя.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД, полицейские уже начали проверку обстоятельств гибели человека, предположительно убитого медведем.
С начала этого года на Камчатке хищники растерзали трех людей.
Справка "РГ"
Камчатский бурый медведь считается одним из самых крупных подвидов в мире. Вес взрослого самца может достигать 700 килограммов, а рост - три метра.