На Камчатке открылся Музей мусора

На территории Командорского заповедника появился Музей мусора. В постоянной экспозиции, посвященной загрязнению Мирового океана, представлены 14 видов отходов различных классов опасности.

Большинство из них собрано на территории природного резервата, в том числе на побережье острова Беринга.

- Идея сделать такую экспозицию родилась много лет назад. Командорские острова расположены в Тихом океане, и мы остро воспринимаем проблему загрязнения океана и влияния отходов на морских обитателей, - приводит пресс-служба заповедника слова и.о. директора Евгения Мамаева.

Впрочем, в музее хотят донести не столько идею о вреде мусора, сколько о необходимости вторичной переработки отходов. На карточках экспонатов - пластиковых изделий, батареек, сигаретных фильтров, рыбацких сетей, резины и других - написано, где их нашли, как долго они разлагаются и какой ущерб наносят природе.

В Музее уже побывали первые посетители - иностранные туристы и школьники из села Никольского, единственного населенного пункта на Командорах.